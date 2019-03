Cristo a braccia aperte sul mare | il tramonto che ha incantato il web

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Quando si dice una visione celeste. Con il suo bagliore tra le nuvole sul litorale di Agropoli, piccola città sulla Costiera Amalfitana, un uomo ha catturato quella che sembrava l’immagine di Gesùilluminata nel cielo, con ledurante il. L’immagine, ormai diventata virale sul web, mostra i raggi dorati del sole scendere sul Mar Tirreno a forla forma della figura religiosa attraverso uno squarcio tra le nuvole.“Appena ho visto questa immagine luminosa, ho sentito il grande bisogno di scattarla e condividerla. L’ho immediatamente riconosciuta come l’immagine delRedentore, con lecome se volesse benedire l’intera città di Agropoli”, ha raccontato Alfredo Lo Brutto, autore dello scatto, a “La Vita in Diretta”. L’immagine è stata scattata da Piazza Sanseverino nella sua città natale. L’uomo ha raccontato di non postare sui social ...

franco_fabry : @Lo_statistico @Anna_1897 Questo contatto col petto pare non lo scagioni,da nuovo orientamento regolamentare.È incr… - roberto_marsura : RT @maria_emme: Agropoli. Un incredibile gioco di luci mostra Cristo benedicente con le braccia aperte... - peppiniellopz : RT @maria_emme: Agropoli. Un incredibile gioco di luci mostra Cristo benedicente con le braccia aperte... -