Cresce il mercato dei wearable | boom delle cuffie senza fili

Ramirez - Nissan - : mercato Ev in Europa Crescerà del 50% in 2019 : Milano, 25 feb., askanews, - Forte del successo della nuova Leaf e+ 3.Zero Limited Edition presentata a gennaio al Ces di Las Vegas e già prenotata da 3mila clienti, Nissan punta a confermare la ...

Sicurezza - home speaker - elettrodomestici : Cresce il mercato della casa intelligente : Lo sbarco in Italia degli 'assistenti domestici' di Amazon e Google fa crescere a tassi incredibili il mercato degli oggetti intelligenti dedicati alla casa in Italia, ma il settore tricolore resta un ...

Il mercato degli eSports Cresce : verso 1 - 1 miliardi di ricavi nel 2019 : ricavi eSports 2019 – Il sito “Newzoo” ha pubblicato il “2019 Global eSports Market Report”, un documento che fornisce un’analisi approfondita del mercato degli eSports. Il 2019 sarà un anno importante per il settore, che raggiungerà ricavi per circa 1,1 miliardi di dollari, con una crescita del 26,7%. Circa l’82% degli introiti proverrà da dai […] L'articolo Il mercato degli eSports cresce: verso 1,1 miliardi di ricavi nel ...

Ducati sempre sopra 50mila. Cresce il mercato italiano : In soli dodici mesi si è imposta come nuovo riferimento per quanto riguarda stile, tecnologia e prestazioni, con oltre 6.100 unità consegnate in tutto il mondo. La famiglia Multistrada nel 2018 ha ...

Cresce il mercato dell’online food delivery : Roma, 29 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Agli italiani piace ordinare pranzo o cena comodamente da ca[...]

Ricerca : Cresce il mercato della robotica ospedaliera - 16 - 7 miliardi di dollari entro il 2023 : Il mercato globale della robotica ospedaliera “è in continua crescita e secondo un rapporto di ‘Markets and Markets’ raggiungerà i 16,74 miliardi di dollari entro il 2023, da un valore stimato di 6,46 miliardi di dollari attuali“. L’ambito dei robot in campo medico “è vasto e comprende robot per la chirurgia, robot per la riabilitazione, robot radio-chirurgici non invasivi e robot per l’industria ...

PageGroup - Cresce fiducia in mercato lavoro ma resta la più bassa d’Europa : Roma, 22 gen. (Labitalia) - La fiducia nel mercato del lavoro aumenta rispetto allo scorso anno, ma[...]

Anche fare affari è un'arte Aste ancora da record Il mercato globale Cresce e vale 65 miliardi di dollari : View Larger Image Anche fare affari è un'arte Aste ancora da record Il mercato globale cresce e vale 65 miliardi di dollari QUELLO che veramente fa la differenza nel mercato dell'ultimo anno è l'...