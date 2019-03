Cosmi-Venezia | è una sfida affascinante | l’allenatore chiamato ad una nuova impresa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “Siamo costretti ad affrontare il resto del campionato partita per partita come se ognuna di esse fosse una finale, come ha detto il presidente Joe Tacopina, e da ieri penso allacon il Palermo”. Serseè il nuovo allenatore delal posto di Walter Zenga, l’ex Ascoli si presenta. “Ho visto diverse partite del– ha detto il nuovo tecnico – conosco qualche giocatore, alcuni li ho allenati e anche dei più giovani so molto. Ho un quadro della situazione che definire preciso sarebbe presuntuoso, meglio dire che ne ho una visione generale. E’ impossibile pensare di cambiare grandi cose o stravolgerle perché non c’é il tempo. Il valore di gioco fa diventare una squadra straordinaria solo quando c’è la volontà, la grinta, la cattiveria tanto da far passare l’aspetto tattico in secondo piano”. ...

VeneziaFC_IT : La società Venezia FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Walter Zenga. La… - SkySport : ? #UltimOra #SerieB ? #Venezia, esonerato Walter #Zenga ?? Manca solo l’ufficialità ?? Lo sostituirà Serse #Cosmi… - TrivenetoGoal : Venezia, Tacopina non molla e rilancia ancora: “L’obiettivo non cambia, è sempre la Serie A: decisione difficile, m… -