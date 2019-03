Corona vs Fogli | parla la ex moglie Viola Valentino | “Ho paura per la sua salute”

Riccardo Fogli piange in diretta tv - Corona in un videomessaggio : 'Sei vecchio e cornuto' : La puntata di lunedì, 4 marzo, de L'Isola dei Famosi è stata davvero molto movimentata. Nonostante i numerosi tentativi adoperati dalla produzione del reality show, gli ascolti continuano a non decollare. La puntata è stata guardata da oltre 2,8 milioni di spettatori, ma non ha superato la concorrenza di mamma Rai. Ad ogni modo, quella di lunedì è stata sicuramente la serata più sorprendente di sempre. Alessia Marcuzzi ha mostrato un ...

Isola : il popolo del web insorge dopo le parole sprezzanti di Corona a Fogli : L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha sollevato un bel po' di polemiche fra i telespettatori che hanno espresso il proprio dissenso prendendo d'assalto i social network dopo quanto verificatosi in diretta. Il video mostrato dalla produzione a Riccardo Fogli in cui appariva Fabrizio Corona che in tono sprezzante affermava di avere le prove del tradimento della moglie Karin Trentini, ha generato un profondo malcontento nel pubblico a casa che ...

Isola 2019 - Alvin si schiera dalla parte di Riccardo Fogli : il messaggio dopo Corona : Isola dei famosi, Riccardo Fogli continua a ricevere messaggi d’affetto dopo Corona Riccardo Fogli all’Isola dei famosi è uno dei concorrenti che sta facendo più discutere. Non per merito suo, purtroppo. Riccardo Fogli è finito al centro di un gossip di cui si parla in televisione e sulle riviste di cronaca rosa. Da qualche settimana […] L'articolo Isola 2019, Alvin si schiera dalla parte di Riccardo Fogli: il messaggio dopo ...

Barbara d’Urso rompe il silenzio sullo scontro Fogli-Corona : Barbara d’Urso commenta lo scontro Corona-Fogli: “Non sono d’accordo” La seconda parte di Pomeriggio 5 è stata dedicata solo all’Isola dei Famosi. E in questa occasione Barbara d’Urso ha detto la sua sullo scontro avvenuto ieri sera tra Riccardo Fogli e Corona. Difatti quest’ultimo ha rivelato di avere le prove del tradimento della moglie Karin ai danni di Fogli. A tal proposito però molti telespettatori ...

Gli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi dopo l’intervento imbarazzante di Fabrizio Corona : Alcuni degli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi dopo l'inspiegabile annuncio del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini, avvenuto in diretta e in maniera piuttosto cruda da parte di Fabrizio Corona. Rimane un mistero il motivo per il quale Fabrizio Corona sia ancora chiamato a partecipare a svariate trasmissioni televisive, dal momento che non è né trasgressivo né interessante, per di più per umiliare un uomo ...

Isola - Fogli si difende dall'ageismo : 'Corona non può arrivare alla mia età integro' : Nella serata del 4 marzo è andata in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, il reality-show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Fra i momenti più attesi e intensi della serata c'è stato indubbiamente il video-messaggio inviato da Fabrizio Corona che, dopo aver rivelato a Riccardo Fogli di essere stato lui a lanciare l'indiscrezione sul presunto tradimento della moglie del cantante, ha rincarato la dose affermando di essere in ...

Alba Parietti furiosa con Corona : Fogli umiliato in diretta : Alba Parietti si dissocia dal messaggio di Fabrizio Corona e si scusa: "Non ho detto tutto, il microfono non sempre è aperto". Lo sciacallaggio dell'Isola dei Famosi e di Mediaset ai danni di Riccardo ...

Viola Valentino difende Riccardo Fogli/ 'Corona uno stron*o - lo fa morire sull'Isola' : Viola Valentino difende Riccardo Fogli dopo il pesante videomessaggio di Fabrizio Corona all'Isola dei Famosi sul presunto tradimento della moglie Karin.

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

Isola : Alessia Marcuzzi nella bufera mediatica per il confronto Corona-Fogli : L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi rischia di essere investita da un vero e proprio uragano. Alessia Marcuzzi dopo aver mandato in onda il confronto tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona è finita al centro di un'aspra bufera mediatica. L'ex paparazzo ieri, è sbarcato in Honduras tramite un videomessaggio per portare le prove del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. Il discorso di Corona è apparso da subito duro: "Fai il ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Fabrizio Corona : “Ho mal di stomaco. La volontà di ferire Riccardo Fogli mi ha lasciato l’amaro in bocca” : “Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta“, inizia così un lungo post-sfogo su Instagram di Alba Parietti: l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto commentare così il videomessaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì sera. “Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma ...