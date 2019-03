Coppa Italia Primavera | Torino-Atalanta 2-0 | Rauti e Belkheir | granata in finale

Coppa Italia Eccellenza - Nuova Florida ai quarti : Nuorese ko : ARDEA - Il Team Nuova Florida raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia: la squadra del tecnico Bussone, che già all'andata si era imposta sulla Nuorese con il punteggio di 1-0, rete di Piro,, ha ...

Moto : Coppa Italia - Roma ha pilota donna : "In un mondo di competizioni esclusivamente maschili - racconta Aurelia - le rare presenze femminili si trovano a combattere con difficoltà di ogni genere". Intanto si allena presso il Centro di ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis - tornano Mori e Lodadio : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l’egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l’egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L’andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno, ...

Pallanuoto - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà nel week end la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: da venerdì 8 a domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese. Rai Sport + HD trasmetterà in diretta le semiFinali e la Finalissima, mentre le stesse ...

Semifinali Coppa Italia 2019 : data - calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone data Semifinali Coppa Italia 2019 I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile. LEGGI ANCHE: ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : parte in salita la rincorsa verso le Finali per la squadra italiana : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon de Il Cairo va in archivio e l’Italia avrà tre occasioni per riscattare un avvio di stagione opaco per puntare poi verso le Finali di Tokyo: lo scorso anno furono cinque gli azzurri per l’ultimo atto del circuito maggiore, ma quest’anno la prima opportunità di ottenere il pass olimpico fa sì che la concorrenza sia più agguerrita. Il primo pass per Tokyo 2020: le occasioni ...

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Oslo. Francesco De Fabiani ci prova nella 50 km : Dopo le due settimane riservate ai Mondiali di Seefeld, la Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta per ripartire è lo farà dalla mitica collina di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) dove durante il prossimo fine settimana andranno in scena due gare distance. Sabato 9 marzo appuntamento con la leggendaria 50 km maschile a tecnica classica, uno dei pilasti del calendario internazionale e che verrà seguita da una Nazione intera pronta a tifare i propri ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : le convocate dell’Italia per Splindleruv Mlyn. Brignone - Goggia e Bassino guidano le azzurre : Dopo il nefasto weekend di Sochi dove le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare i due superG in programma, la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino ripartirà da Splindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) con le ultime due gare prima delle Finali di Soldeu. Le ragazze saranno impegnate con un gigante (venerdì 8 marzo) e con uno slalom (sabato 9 marzo). Il Circo Bianco approderà sulla pista Black Curse Sv Petr a otto anni di ...

Volley - l’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo! Azzurri in Giappone a ottobre - stagione infinita. Tutte le partecipanti : L’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre, cioè subito dopo gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La FIVB ha ufficializzato le formazioni che disputeranno il torneo che in questa occasione sarà fine a se stesso visto che, a differenza del passato, non assegna dei pass per i Giochi. La Nazionale di Chicco Blengini rappresenterà ...

Hockey pista - Coppa Italia 2019 : vince il Lanaro Breganze! Carispezia Sarzana ko in finale 3-2 : Va al Lanaro Breganze l’edizione 2019 della Coppa Italia di Hockey su pista, con la formazione veneta capace di sconfiggere 3-2 la Carispezia Sarzana al termine di una finale palpitante e ricca di emozioni, decisa solamente negli ultimi minuti. Avvio di gara in favore del Breganze, che costringe gli avversari a cinque falli consecutivi, prima di passare in vantaggio a 16’28” dal termine con Lucas Martinez. Il punteggio, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia sconfitta dalla Francia in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...