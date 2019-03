Conte-Pirlo | ritorno al passato | ecco l’idea che affascina Agnelli

juvedipendenza

(Di mercoledì 6 marzo 2019)– Nuovo clamoroso scenario a Torino. Per il post Allegri spuntano due nomi d’eccezione. Le possibilità che Allegri resti sulla panchina della Juventus sono ormai davvero ridotte,perché in casa bianconera continuano a circolare parecchie ipotesi sul nome di colui che sarà chiamato a prendere il posto di un allenatore comunque capace di … More

