Cinque latitanti italiani arrestati in Repubblica dominicana

lapresse

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Treche si erano sottratti a una condanna per reati sessuali sono statinellagrazie a un´operazione condotta da personale del Servizio ...

AlfonsoBonafede : Oggi vengono riconsegnati all’Italia cinque latitanti, condannati per bancarotta, violenza sessuale e atti sessuali… - Doc101Doc : RT @AlfonsoBonafede: Oggi vengono riconsegnati all’Italia cinque latitanti, condannati per bancarotta, violenza sessuale e atti sessuali co… - marco061066 : RT @AlfonsoBonafede: Oggi vengono riconsegnati all’Italia cinque latitanti, condannati per bancarotta, violenza sessuale e atti sessuali co… -