Già il 14 marzo il Huawei P30 Lite sotto mentite spoglie in Cina - quando in Italia? : Abbiamo una prima data di presentazione del Huawei P30 Lite, almeno nella sua variante cinese o meglio asiatica che, senza ombra di dubbio, corrisponderà in tutto e per tutto al modello previsto per il nostro mercato. In questi minuti, grazie a GizChina, veniamo a conoscenza del fatto che sul social network Weibo (di fatto l'alter ego di Twitter) una locandina relativa proprio alla presentazione del device è stata pubblicata non lasciando alcun ...

Cina - Italia sosterrà la “nuova via della Seta”. Usa e Ue contrari : “No a trattative bilaterali - serve posizione condivisa” : L’Italia si prepara a diventare il primo Paese del G7 a sostenere formalmente la Belt and Road Initiative, altrimenti nota come “nuova Via della Seta”: un maxi progetto infrastrutturale che comprende porti, linee ferroviarie, strade e corridoi marittimi con cui il presidente cinese Xi Jinping punta a connettere la Cina a Europa e Africa. Ma la prospettiva di un’intesa Roma-Pechino, che il sottosegretario allo Sviluppo economico ...

Italia-Cina - arriva l'accordo per la nuova via della seta : Roma è pronta ad appoggiare il programma di infrastrutture cinesi per spingere il commercio verso Oriente. Ma Usa e Ue si oppongono

Perché l’Italia vuole accordarsi con la Cina per la nuova via della seta : Un leone di bronzo nella Città proibita a Pechino, in Cina (Getty Images) l’Italia potrebbe presto essere il primo paese del G7 a siglare un accordo con la Cina per entrare a far parte della nuova Via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative (Bri), che prevede sia una via di terra sia una via di mare per creare una rete di infrastrutture per il commercio estero della Repubblica popolare. Il sottosegretario allo Sviluppo ...

L’Italia firmerà un documento di intesa per appoggiare la discussa “Belt and Road Initiative” della Cina - dice il Financial Times : Nei prossimi mesi l’Italia dovrebbe sottoscrivere un memorandum di intesa per sostenere la Belt and Road Initiative (BRI), il grande e discusso programma della Cina per costruire infrastrutture in più di 80 paesi del mondo. Lo ha detto al Financial Times

Irlandesi in fila per imparare segreti della cuCina italiana : Un posto che si evoluto nel tempo dove, oltre all'enogastronomia, celebrata l'arte della convivialit , una specialit in cui l'Italia sembra non avere pari al mondo. Una scuola che, oltre ai normali ...

Spread - l’Italia torna ad avviCinarsi alla Grecia : Il differenziale di rendimento tra i due Paesi è tornato sui livelli di fine novembre. Merito soprattutto della Grecia i cui titoli hanno beneficiato del risanamento dell’economia e della promozione di Moody’s ma anche demerito dell’Italia visto che i BTp continuano a scontare il rischio politico...

Spread - l'Italia torna ad avviCinarsi alla Grecia : ... con tutti i problemi che ancora il Paese ha, invece che su un Paese come l'Italia che, nonostante tutte le criticità, è ancora la terza economia la seconda potenza industriale dell'Eurozona. Il ...

Michelin Chef donna 2019 - Martina Caruso talento cuCina italiana : MILANO - Martina Caruso è il talento femminile della cucina italiana. Nell'ambito della quarta edizione dell'Atelier des Grandes Dames.

Come vacCinarsi da soli in Italia quando i tuoi genitori sono No-Vax : È da qui che nascono, per la scienza, il concetto dell'immunità di gregge, ovvero un grado di diffusione del vaccino talmente alto che protegge anche i non vaccinati,, e per la legge, l'obbligo al ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia sfida USA e Cina - assente Giorgia Villa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia delle Fate sfida USA e Cina - Classica spettacolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

L'Italia rallenta ancora : l'unica mediCina è ridurre lo spread : Il numero degli occupati è aumentato di 21 mila persone in gennaio, ma da maggio l'economia ha 109 mila posti di lavoro in meno e anche dopo l'ultimo rimbalzo l'occupazione viaggia sotto i livelli di ...

Sondaggi - la Lega viCina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...