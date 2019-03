Non era soddisfatto! Miliardario 65enne muore durante l'intervento per allungarlo

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Un commerciante di diamantiaveva deciso di sottoporsi a unchirurgico per aumentare le dimensioni del suo organo genitale, che evidentemente non lo soddisfacevano. L'uomo si è quindi recato in una clinica privata parigina e si è affidato ai medici, ma è morto per un improvviso infartol'operazione.Ehud Arye Laniado, 65 anni, aveva scelto una clinica privata il cui nome non è stato diffuso sull'Avenue des Champs-Elysees, nella capitale francese. Sabato scorso è andato sul letto operatorio fiducioso che tutto sarebbe andato per il meglio, tuttavia vi sono state delle complicazioni improvvise. A quanto pare il cuore dell'uomo ha cessato di battere quando i chirurghi hanno iniettato nel suo organo genitale una sostanza: non è chiaro se a ucciderlo sia stato uno shock anafilattico e sarà l'autopsia a stabilirlo.Ehud Arye Laniado ha iniziato la sua carriera di cercatore di diamanti a 20 anni, in Africa, e da quel momento non ha mai smesso accumulando un patrimonio sterminato. Il sessantacinquenne ha vissuto a lungo in un attico al Principato di Monaco pagato la bellezza di 30 milioni di euro, ma possedeva ville ovunque e decine di auto di lusso. Pare che fosse ossessionato dal suo aspetto fisico e che per questo abbia deciso di sottoporsi a unal organo genitale.