Casting per un film prodotto da Jolefilm e per la puntata pilota di una serie tv

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tra le nuove opportunità in ambito cinematografico e televisivo si segnalano iper la ricerca di comparse per la realizzazione di un nuovoda Jole, diretto da Alessandro Rossetto, e quelli per la ricerca di varie figure per realizzare ladi una nuovatelevisiva, con riprese a Milano.Un nuovoPer la realizzazione del nuovodal titolo Effetto Domino, con la regia di Alessandro Rossetto eda Jole, sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: 16 uomini e 16 donne, di età compresa tra i 65 e gli 85 anni; 38 donne e 61 uomini tra i 20 e i 65 anni; una ragazza di bella presenza di circa 30 anni; una ragazza di origine orientale di 25 anni; un uomo e una donna di struttura fisica robusta, entrambi di 60 anni e in grado di nuotare; ...

comunevenaria : Selezionate dalla Eagle Pictures le comparse per il film «The Outfit» che vedrà le riprese in città dalla fine de… - tanix__x : RT @vita_valery: ??CASTING DAY????PORNBLASPHEMY?? Domenica 24 marzo, Alessandria. SOLO PER TALENTI ESTREMI E BLASFEMI uomini/donne/trans/trav O… - feedburnerit : Casting #provini #comparse per film 'L'uomo del labirinto' a #Nettuno -