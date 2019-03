Calcio | Gigi Buffon immortale | rinnova il contratto col PSG | giocherà fino a 43 anni

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019)a 43! Il portiere, infatti, ha prolungato ilcon il PSG e dunque resterà a Parigi per altre due stagioni visto che ha siglato un rinnovo di un anno con opzione sul secondo. L’ex numero 1 della Juventus, questa sera impegnato contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, si è trovato molto bene nella capitale francese ed è stato apprezzato dalla società che ha così deciso di dargli nuovamente fiducia.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com

OA_Sport : #calcio Gigi Buffon immortale, rinnova il contratto col PSG e giocherà fino a 43 anni - martyisnt96 : Gigi non ha il piano B quello per il dopo calcio giocato... Altrimenti non si spiega questo continuare a tirare ava… - Gigi___82 : @ClaudioZuliani Perché la juve non gioca a calcio.... -