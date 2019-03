Calabria | forse si sente male alla guida | sbanda e muore

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato ine ha causato il decesso di un uomo di 67 anni. La causa del sinistro sarebbe attribuibile ad un malore che avrebbe colpito l'uomo mentre si trovava, facendogli perdere il controllo del veicolo. Il 67enne si è andato a scontrare quindi in modo drammatico contro una cunetta situata ai bordi della carreggiata. Inutili i soccorsi del 118 che si sono recati velocemente sul luogo. Per ricostruire al meglio la dinamica indagano le forze dell'ordine.Ancora sangue sulle strade calabresi,un 67enne Intorno alle 07:45 di questa mattina, 6 marzo, un grave incidente stradale si è verificato nei pressi della città di Crotone, lungo la 'Consortile', un'arteria che percorre parallelamente la statale 106 jonica, nell’ex zona industriale. Purtroppo, un uomo di 67 anni, di cui al momento sono state rese note solo ...

