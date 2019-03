Buon Mercoledì delle Ceneri 2019 | ecco il significato della celebrazione e le IMMAGINI

Salvini subliminale sulla Tav : "Bello il treno! più pulito - più veloce - più sicuro. Buon Mercoledì amici - pronti per san Valentino?" : "Bello il treno! più pulito, più veloce, più sicuro. Buon mercoledì amici, pronti per san valentino?". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, che posta una sua foto con i figli mentre sono seduti su un trenino in un parco giochi.