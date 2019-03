Borsa Tokyo in rosso | pesa frenata cinese

Borsa : Tokyo - apertura poco variata : ANSA, - Tokyo, 6 MAR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in marginale ribasso, con gli investitori che guardano alle ultime dichiarazioni che provengono dalle trattative sul commercio internazionale ...

Borsa Tokyo in calo : Nikkei -0 - 32% : 1.18 Partenza in calo per la Borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative commerciali tra Usa e Cina e sulla Brexit. L'indice Nikkei cede lo 0,32% a 21.656,97 punti nelle prime battute.

Borsa Tokyo negativa : Nikkei -0 - 50% : 2.26 La Borsa di Tokyo ritraccia dai massimi in 3 mesi, sulla scia della correzione degli indici azionari statunitensi, mentre si attenuano le speranze degli investitori per un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,50% con una perdita di 110 punti. sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di svalutazione sul dollaro, a un livello di 111,70, e a 126,60 sull'euro

Borsa - Tokyo in rialzo : Nikkei +0.95% : 1.18 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno più, seguendo i rialzi dello scorso venerdì fatti segnare a Wall Street, e le aspettative di un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei avanza dello 0,95% a quota 21.807,52,con un guadagno di 204 punti. Sul mercato valutario lo Yen prosegue la fase di indebolimento Sul dollaro, a quota 111,90 sul dollaro, E a 127,20 sull'euro.

Borsa.Tokyo apre in aumento dello 0 - 54% : 02.07 Borsa.Tokyo apre in aumento dello 0,54% La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia ai dati della crescita dell'economia statunitense sopra le aspettative nel quarto trimestre, e l'ottimismo sulle trattative del commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei segna un aumento dello 0,54% a quota 21.500,75, ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 54% - : ..., oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - Tokyo, 1 MAR - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia ai dati della crescita dell'economia statunitense ...

Borsa.Tokyo apre in aumento dello 0 - 54% : 02.07 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia ai dati della crescita dell'economia statunitense sopra le aspettative nel quarto trimestre, e l'ottimismo sulle trattative del commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei segna un aumento dello 0,54% a quota 21.500,75, con un guadagno di 115 punti. Sul mercato valutario contitinua la fase di indebolimento dello yen: a 111,30 sul dollaro, e a quota ...

Borsa di Tokyo chiude in calo - -0 - 79% - - saltato accordo Trump-Kim : Milano, 28 feb., askanews, - Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo su cui pesa il mancato accordo tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. L'indice principale Nikkei ...

La Borsa di Tokyo apre in rialzo - Nikkei +0 - 23 : Milano, 27 feb., askanews, - Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei 225 ha guadagnato +0,23% in avvio di seduta. Apertura a 0,15% per il Topix., fonte Afp,

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 23% : 02.03 La Borsa di Tokyo parte in rialzo con l'indice Nikkei che sale dello 0,23% a 21.499,18. C'è attesa per il secondo faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un in calendario oggi e domani ad Hanoi, in Vietnam.

Borsa Tokyo in calo - Asia in ordine sparso : Seduta a due velocità per le principali borse Asiatiche dopo il rally della vigilia grazie all'annuncio del Presidente USA Donald Trump di estendere la scadenza del 1° marzo per l'aumento dei dazi dal ...

A Tokyo Borsa chiude in rialzo - +0 - 48% : ANSA, - Tokyo, 25 FEB - La prima seduta della settimana termina in positivo per la Borsa di Tokyo, spinta dall'ottimismo degli investitori circa il raggiungimento di un'intesa sul commercio ...

A Tokyo Borsa chiude in rialzo - +0 - 48% : ANSA, - Tokyo, 25 FEB - La prima seduta della settimana termina in positivo per la Borsa di Tokyo, spinta dall'ottimismo degli investitori circa il raggiungimento di un'intesa sul commercio ...

Borsa di Tokyo in rosso. Meglio le borse cinesi : Le borse asiatiche chiudono la seduta a due velocità , con Tokyo che scende dietro Wall Street , mentre fanno Meglio i mercati cinesi , sulla scommessa di un accordo commerciale con gli USA. A Tokyo , ...