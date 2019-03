Borsa Italiana oggi | Milano poco mossa Spread fermo

Borsa Italiana oggi - Milano chiude sulla parità. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Chiudono in netto rialzo le principali borse cinesi grazie all'annuncio da parte di Pechino di un ampio taglio delle tasse per sostenere l'economia in rallentamento. La Borsa di ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 4/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,94 miliardi di euro, in deciso ribasso, -14,02%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread stabile : Avvio di settimana in rialzo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in positivo, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,61% a 20.820 punti. Bene anche le altre Borse europee: Francoforte +0,38%, Parigi +0,...