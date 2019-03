Biathlon | Mondiali Oestersund 2019 | l’Italia sogna una medaglia nella staffetta mista

Biathlon - le aspettative degli azzurri alla vigilia dei Mondiali. Lisa Vittozzi : “Voglio la medaglia individuale. Il pettorale rosso e giallo venerdì…” : alla vigilia dei Mondiali di Biathlon, che scatteranno domani ad Oestersund, in Svezia, e termineranno domenica 17 marzo, hanno parlato tre degli azzurri impegnati nella rassegna iridata che scenderanno in pista già domani nella staffetta mista. Queste le loro dichiarazioni raccolte dal sito federale. Lisa Vittozzi è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo ed ha grandi ambizioni: “Durante le due settimane di pausa ho pensato ...

Biathlon - Mondiali 2019 : gli azzurri per la staffetta mista e l’ordine dei frazionisti. E’ caccia al podio : Nessuna sorpresa tra i nomi del quartetto azzurro, bensì nell’ordine dei frazionisti: domani scatteranno i Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia, e il primo titolo ad essere assegnato sarà quello della staffetta mista. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un ...

Mondiali di Biathlon - scattano i Mondiali a Oestersund : le parole degli azzurri alla vigilia : Al via i Mondiali di Oestersund, confermato il quartetto azzurro per la staffetta mista Temperature rigide hanno accolto i protagonisti dei Mondiali di Oestersund che si apriranno giovedì 7 marzo con la disputa della staffetta mista (ore 16.15, diretta tv Eurosport e diretta straming www.Biathlonworld.com). Il termometro viaggia costantemente fra i -15° e i -20°, condizioni che gli atleti hanno trovato recentemente nella trasferta ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Duello Johannes Boe-Fourcade - Laura Dahlmeier può sbancare : Stanno per scattare i Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio domani, giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 spazio alle ...

Calendario Mondiali Biathlon 2019 : orari e gare giorno per giorno. Come vederle in tv e streaming : Mancano poco più di 24 ore e poi il grande biathlon tornerà protagonista con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio domani, giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer le punte - occhio alle staffette : E’ una vigilia di speranza quella dell’Italia del Biathlon a poche ore dall’inizio del Mondiale di Oestersund, penultimo appuntamento di uan stagione fin qui trionfale per i colori azzurri con tanti podi e due atlete nelle prime due posizioni della Coppa del Mondo a poche gare dalla fine. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer possono salire sul podio in tutte le gare individuali, lo hanno fatto in stagione in tutti i format di gara, tranne uno: la ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Lukas Hofer sarà l’azzurro con le maggiori possibilità di medaglia nelle prove maschili? : C’è un azzurro che più degli altri quattro avrà opportunità di medaglia ai Mondiali di Biathlon che stanno per scattare ad Oestersund, in Svezia: stiamo parlando di Lukas Hofer, che certamente nelle prove individuali, oltre che nelle staffette (non si sa ancora, ovviamente, se sarà schierato anche nella singola) ha qualche opportunità di salire sul podio. L’azzurro gareggerà anche con un occhio alla classifica generale di Coppa del ...

Biathlon - i Mondiali 2019 assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo! Il regolamento : Si dice sempre che ai Mondiali contino soltanto le medaglie, ma nel Biathlon questa regola vale fino ad un certo punto: il peso specifico di un podio o addirittura di un titolo iridato restano intatti, ma le gare che dal 7 al 17 marzo andranno in scena ad Oestersund, in Svezia, assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo. Si inizierà giovedì 7 con la staffetta mista, poi venerdì 8 e sabato 9 si disputeranno le due sprint con le ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le previsioni meteo. Neve e vento gelido in arrivo ad Oestersund : Oestersund, località svedese, avrà addosso gli occhi del mondo del Biathlon per una dozzina di giorni: dal 7 al 17 marzo si terranno i Mondiali e naturalmente molto importanti saranno le condizioni meteo. Il poligono della pista è considerato facile in assenza di vento, ma di difficile lettura in presenza di folate, dato che è esposto su tutti i lati. Per quanto concerne il primo fine settimana di gare, l’istituto meteorologico svedese ...

Biathlon - Mondiali 2019. Dorothea Wierer al bivio della carriera : è caccia aperta al primo alloro pesante : Il bivio è arrivato e Dorothea Wierer deve imboccarla per forza una delle due strade. La migliore biathleta italiana di sempre può scrivere una pagina importante della sua carriera, costellata di vittorie e piazzamenti ma finora mai impreziosita da uno dei tre successi che schiudono le porte dell’Olimpo delle grandissime della specialità: Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo. Per le Olimpiadi bisognerà aspettare ancora un po’ ma gli altri due ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lisa Vittozzi : a Oestersund per continuare a stupire : E’ il primo appuntamento iridato da protagonista assoluta, quello di Oestersund per Lisa Vittozzi. L’azzurra indosserà per la prima volta in carriera proprio nella sprint del Mondiale svedese il pettorale giallo di leader di Coppa e l’attesa degli appassionati azzurri sarà tutta per lei e per la sua rivale, compagna e amica Dorothea Wierer. In realtà di Mondiali da protagonista, Lisa Vittozzi ne ha già vissuti diversi, a partire da Kontiolahti ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dominik Windisch lancia il guanto di sfida ad Östersund : Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 7 al 17 marzo Östersund sarà la capitale del Biathlon mondiale. Sulle nevi svedese i più forti atleti del Pianeta con sci stretti ai piedi e fucile sulle spalle si contenderanno i titoli iridati per centrare il bersaglio grosso ed arrivare il più velocemente possibile all’arrivo. Una delle discipline più spettacolari del panorama degli sport invernali è pronta quindi a regalarci tante emozioni e ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le percentuali al poligono della stagione. Le migliori 10 e la classifica delle azzurre : Stanno per scattare i Mondiali di Biathlon, che dal 7 al 17 marzo si terranno a Oestersund, in Svezia: in palio 12 titoli iridati (8 individuali e 4 staffette), ma i punteggi assegnati varranno anche per la Coppa del Mondo. Vincerà chi saprà essere veloce sugli sci e precisa al poligono. A tal proposito andiamo a vedere le migliori in questa stagione al tiro nelle competizioni femminili e quali sono le percentuali delle italiane. Queste le ...