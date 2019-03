Bellezze incontenibili, guarda le vip col seno in fuga

(Di mercoledì 6 marzo 2019) C’è chi stringe il décolleté in improbabili corpetti che faticano a contenere le forme, chi lo espone sotto maglie semi trasparenti, chi preferisce lasciarlo intravedere sotto l’accappatoio e chi lascia spuntare i capezzoli dalla canotta. Ogni vip ha la sua strategia ma a colpire i fan sono le curve inin un effetto vedo-non vedo che seduce più di un Senza veli a tutto tondo.Alle bombastiche Kim Kardashian e Carolina Marconi basta scegliere un abito stretto sulper ottenere un risultato ad alto tasso erotico. Belen preferisce scollature esagerate solo per il piccolo schermo mentre per gli eventi fashion è abituata a non portare il reggi. Maria Monsè e Guendalina Canessa mostrano parti didurante le loro foto social: dall’accappatoio o dalla vestaglia si intravede un accenno di décolleté che lascia i follower senza respiro. Bella Hadid e Alessia Marcuzzi optano per i capezzoli a vista: complici maglie attillate e l’assenza di biancheria, l’effetto è a luci rosse. Sfoglia la gallery e scopri le mosse vip per mostrare curvee seducenti…