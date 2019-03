Batistuta | “Mio figlio lavora in copisteria Potrei dargli tutto | preferisco regalargli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Gabriel Omar, ex bomber di Fiorentina e Roma, versione papà. ‘Batigol’ ha parlato del tema dell’educazione dei figli in un’intervista rilasciata a Espn Argentina e rivelato che uno dei suoi ragazzi, Joaquin per l’esattezza, ha 20 ecome commesso in una. “La gente si chiede: come è possibile che ildilavori in una? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di insolito”, gli ha chiesto il conduttore. E lui, come riporta l’Huffington Post: “Che i miei figli lavorino, per me, è come poter regalare loro la dignità”.Per spiegare meglio il concetto, l’ex attaccante oggi 50enne che ‘smitragliava’ dopo un gol e urlava “Irina te amo!” alla moglie aggiunge: “permettermi di regalare ai miei figli delle auto nuove e di lusso, ma non so quanto si sentirebbero felici, o almeno ...

