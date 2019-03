Barbara Palombelli | la scoperta clamorosa | ' Cattolici? Se volete disintossicarvi | prima

Sondaggio Tecnè da Barbara Palombelli : M5s a picco - risorge Silvio Berlusconi - esplode la Meloni : Se si votasse oggi... Già se si votasse oggi, che verdetto ci consegnerebbero le urne? Ecco piovere il Sondaggio proposto da Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma che conduce su Rete 4 in access prime time. La rilevazione, firmata Tecnè, si inserisce nel solco delle altre proposte negli

Gianfranco Maffuccio - è morto lo storico volto di Forum : il commosso ricordo di Barbara Palombelli : È morto Gianfranco Maffuccio, uno dei volti storici della trasmissione di Canale 5 e Rete 4 “Forum“. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la conduttrice Barbara Palombelli, che ha scritto un commosso messaggio sulla pagina Facebook ufficiale del programma. “Nel pubblico di Forum ci sono tante persone che, negli anni, sono diventate di casa, di famiglia – si legge nel post -. Gianfranco Maffuccio, il ruvido Franco che ...

Stasera Italia - colpaccio di Barbara Palombelli : chi porta in studio - tremano i grillini e la Rai : Un vero e proprio colpaccio, quello messo a segno da Barbara Palombelli . Già, perché nella puntata di oggi, mercoledì 20 febbraio, di Stasera Italia , avrà ospite in studio Maria Giovanna Maglie , da ...

Sanremo - Barbara Palombelli svela la verità su giuria e televoto : "Sapete che quando ero io al Festival..." : Barbara Palombelli con la consueta sintesi ma anche con efficacia di dice la sua su Sanremo. E lo fa con cognizione di causa. "Come sanno tutti, il televoto assoluto finisce nelle mani di chi ha più potere... per questo furono istituite le giurie, per sventare le vittorie comprate...". La conduttric

BEPPE GRILLO/ M5s - accese polemiche sul compenso : Barbara Palombelli dalla sua parte - C'è Grillo - : BEPPE Grillo torna con 'C'è Grillo', il format ideato da Carlo Freccero. M5s, Di Battista: 'Dopo averlo cacciato, vogliono censurarlo!'.