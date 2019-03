Banca Carige | il Senato approva il decreto che ‘salva’ l’istituto | ora è legge

Carige - Credem si sfila.Ipotesi fondi Grana Bancari per i commissari : BlackRock, Varde Partners, Apollo Global Management, Attestor Capital e Bridgepoint. Si fa sempre più concreta l'ipotesi fondo d'investimento sul modello Banca Intermobiliare per la commissariata Carige, istituto per cui lo Stato ha varato un piano di salvataggio nel caso in cui non dovesse andare in porto la soluzione di mercato con l'aumento Segui su affaritaliani.it

Banca Carige - 600 risparmiatori adesso chiedono i danni : Affondo nel processo per aggiotaggio che parte oggi a Roma contro Berneschi e gli ex manager. La Banca rischia di pagare

Gruppo Carige - fusione ad aprile Via 1.000 Bancari con quota 100 : I commissari straordinari di Banca Carige presentano il nuovo piano destinato a rendere l'istituto più redditizio e attraente "standalone" così da consentire una business combination, se i soci daranno il loro via libera. Si punta tagliare i crediti non performanti dal 22% al 6%-7%, tagliare i costi operativi di una quarantina di milioni chiudendo altre 100 filiali e prepensionando un migliaio di dipendenti, ...

Banca Carige - annunciati 1050 esuberi : e chiudono anche 100 sportelli : La Banca Carige ha chiuso il 2018 con una perdita netta di 272,8 milioni di euro. Pd: "Convocare con urgenza i vertici di...

Banca Carige - spariti tre miliardi di euro dai conti correnti : inquietante buco nero : Tre miliardi di euro. Ovvero circa un terzo del totale dei depositi. Tanto sarebbe stato prelevato dai correntisti di Carige nel periodo tra il 22 dicembre 2018 e l'8 gennaio 2019. Una corsa allo sportello iniziata quando l'assemblea dei soci dell'istituto di credito genovese ha deciso di rinviare l

Banca Carige smentisce fuga dei correntisti : Banca Carige smentisce con una nota le notizie di stampa circa una fuga dei correntisti riguardanti presunti accadimenti verificatesi tra il 23 Dicembre 2018 e l'8 Gennaio 2019. L'istituto genovese "...

Sul caso Carige l'assalto finale Dentro il fortino di Banca d'Italia : Non poteva non confermare Luigi Federico Signorini a vicedirettore generale della Banca d'Italia. Allo stesso mondo a Palazzo Koch si è deciso di procedere con Fabio Panetta, l'altro vice dg il cui mandato scadeva il 6 ottobre dello scorso anno e che il governatore della Banca d'Italia ha confermato per il secondo mandato per altri sei anni Segui su affaritaliani.it

Da Tim a Banca Carige fino al dossier Bce tutte le partite aperte che attendono il prof : E' questa la ragione prima alla base della profonda diffidenza che ha spinto il Quirinale a bloccare la sua nomina a ministro dell'Economia. Una diffidenza che però si è liquefatta di fronte all'...

Da Tim a Banca Carige fino al dossier Bce tutte le partite aperte che attendono il prof : Infine il tema Fintech, destinato a rivoluzionare il mondo della finanza, e l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'attività di vigilanza che sicuramente richiederà un profondo riassetto interno.

Partono Bper e Unipol. Poi Carige Il 2019 è l'anno del risiko Bancario : Il 2019 potrebbe essere l'anno buono per un nuovo giro di "risiko" nel settore bancario italiano. Se Unicredit e Intesa Sanpaolo sembrano poco interessate a nuove operazioni sul mercato domestico e potrebbero guardare con maggior interesse a eventuali integrazioni paneuropee, Banco Bpm, Ubi Banca e Bper Banca possono intervenire nelle partite per Banca Carige, Mps (in cui il Tesoro dovrà uscire entro il 2021) e Unipol ...

Chi ragiona e chi ciancia su Carige - Popolare di Vicenza e Veneto Banca : Le parole del vicepremier Luigi Di Maio su Carìge commentate da Gianfranco Polillo Chi ha ragione su Carige? Fabio Panetta, membro del Direttorio della Banca d'Italia, o Luigi Di Maio? Sostiene il ...

Ponte Morandi. Banca Carige consulente di Bucci. Da lunedì sopralluogo dei periti : Autostrade ancora non scioglie le riserve sul pagamento della parte rimanente del conto spese presentato da Bucci (449 milioni) per la ricostruzione e il commissario riceve appoggio dalla Banca Carige. consulente a titolo gratuito L’istituto di credito affiancherà la struttura commissariale in qualità di consulente (a titolo gratuito) nella scelta del mega mutuo da sottoscrivere, con la garanzia annuale di 30 milioni offerta dal governo. È la ...

Luigi Di Maio - bomba Banca Carige sul Parlamento : "Chi sono i politici responsabili del crac" - nomi e cognomi : Usa Banca Carige per massacrare centrodestra e centrosinistra. Luigi Di Maio interviene alla Camera per rispondere le interpellanze urgenti sulla crisi della Banca genovese "salvata" dal governo e le sue parole sono pesanti, con tanto di nomi e cognomi: "Banca Carige è l'ennesima Banca portata sull'