Atletica – Annullata la Mezza Maratona di Roma prevista per il 15 giugno

(Di mercoledì 6 marzo 2019) E’ stataladiin programma per il 15:, il comunicato dell’Italia Marathon Club L’Italia Marathon Club “comunica suo malgrado che ladiper sabato 152019, non si correrà. A seguito dei numerosi tentativi di richiesta del nulla osta all’amministrazione diCapitale, tutti con esito negativo, l’Italia Marathon Club ha preso definitivamente atto di non avere più margini di rinvio della decisione, come sopra assunta, soprattutto per rispetto nei confronti delle migliaia di runner che avrebbero voluto prendere parte a questo evento sportivo e che auspicavano una diversa conclusione della questione“. Lo ha spiegato l’Italia Marathon Club in una nota.“Corre l’obbligo di chiarire che l’iter di richiesta autorizzativa è partito fin dal...