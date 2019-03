Anticipazioni Una Vita | Susana annuncia la gravidanza di Elvira Valverde

Anticipazioni Isola dei Famosi : Mediaset prende una decisione choc : L’Isola dei Famosi 14 nella bufera: Mediaset rivoluziona il reality Lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona nella puntata di Lunedì scorso dell’Isola dei Famosi, inutile negarlo, ha creato infinite polemiche sul web, e non solo. Difatti in tanti hanno criticato il modo in cui l’ex fotografo dei vip ha fatto certe rivelazioni al cantante, arrivando anche ad accusarlo di avergli mancato di rispetto. Sempre sui social ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 marzo 2019 : Ornella affronta una crisi : Per Ornella è un momento molto complicato. La forza e la determinazione della Bruni sono messe a dura prova.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 : anticipazioni puntata 658 di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019: Felipe alla fine non si presenta al processo, ma il giudice decide di procedere egualmente. Sepulveda, purtroppo, ritratta tutto quello che aveva rivelato in privato e nega di aver mai conosciuto Belarmino… Blanca dice alla sorella Olga che Diego la sta usando per farla ingelosire, perché la verità è che è lei che il ragazzo ama… In ospedale, Diego confessa al ...

Una Vita Anticipazioni 7 marzo 2019 : Sepulveda testimonia contro Antoñito : Antoñito è stata accusato di frode contro il municipio e il giorno del processo, l'uomo che avrebbe dovuto testimoniare in suo favore, ritratta la sua deposizione.

Anticipazioni Una Vita - Elvira è incinta : belle notizie ad Acacias : Una Vita Anticipazioni: Elvira e Simon decidono di fuggire insieme da Acacias Le Anticipazioni di Una Vita annunciano la gravidanza di Elvira. La bella Valverde è incinta e il padre del bambino che attende, ovviamente, è Simon. Una grande notizia per i fan della coppia, che ha fatto di tutto pur di far trionfare l’amore. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, Elvira è incinta: belle notizie ad Acacias proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni : arrivano AGUSTINA - FLORA e IÑIGO - novità! : Tre nuovi ingressi in arrivo a Una Vita: nel corso delle puntate 687 e 688 della telenovela, i telespettatori faranno la conoscenza della domestica AGUSTINA (Pilar Barrera) e dei “coniugi” IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo). Scopriamo insieme come verranno introdotti questi personaggi… Subito dopo la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) da calle Acacias, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) comincerà ...

Una Vita Anticipazioni 6 marzo 2019 : Felipe aggredito e minacciato : Felipe scompare proprio il giorno del processo di Antoñito. L'avvocato viene aggredito e minacciato di morte se si presenterà in tribunale.

Anticipazioni U&D oggi : segnalazione su Stefano - avvistato con una 'sconosciuta' ragazza : Uomini e donne torna oggi 6 marzo su Canale 5 per la terza puntata settimanale dedicata al Trono Over. Dopo l'ampio spazio dedicato ieri alle novità riguardanti Roberta Di Padua, ancora alle prese con i posteri della sua frequentazione con Riccardo Guarnieri, l'appuntamento odierno ripartirà da un nuovo scambio di battute tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la presenza del terzo incomodo Giorgio.Al centro dello studio siederanno anche ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 6 marzo 2019 : anticipazioni puntata 657 (seconda parte) di Una VITA di mercoledì 6 marzo 2019: Felipe Alvarez Hermoso viene aggredito… A Felipe viene dato un ultimatum: se si presenterà al processo contro Antonito, la sua VITA sarà in pericolo… Susana scopre con estremo sgomento che la curia le ha tolto l’incarico del manto papale. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...

UNA VITA - PUNTATA SERALE/Anticipazioni 5 marzo : Felipe minacciato - Celia in pericolo? : Una VITA, Anticipazioni PUNTATA SERALE 5 marzo: Antonito ancora nei guai mentre Diego cerca di dimenticare Banca tuffandosi tra le braccia di Olga.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel tiene segregata Blanca : Dopo la conferma del tradimento di Blanca, Samuel si trasformerà da uomo gentile a temibile aguzzino.

Una vita - Anticipazioni dal 10 al 15 marzo : Felipe gravemente ferito : Una vita, la fortunata soap opera iberica di Aurora Guerra si appresta a mandare in onda puntate al cardiopalma. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 10 al 15 marzo, rivelano che Felipe dopo essere stato minacciato, subirà uno strano incidente proprio il giorno del processo di Antoñito e le sue condizioni saranno molto gravi. Intanto, Celia che non aveva creduto alle parole del consorte circa i presunti nuovi tradimenti, rovisterà ...

La penultima puntata de Il Collegio 3 riparte da una gita e una pizza : questo placherà gli animi? Anticipazioni 5 marzo : Il gran finale si avvicina a grandi passi e proprio oggi, martedì 5 marzo, l'appuntamento alle 21.20 sarà con la penultima puntata de Il Collegio 3, ma tutto finirà liscio in vista dell'ultimo appuntamento? Ancora una volta il preside sembra pronto ad accontentare i suoi ragazzi dando loro un'altra occasione di dimostrare che finalmente hanno capito la lezione e dopo quello che è successo la scorsa settimana, usciranno per una gita tutti ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 5 marzo : l'appuntamento serale su Rete 4 : Ansia per Julieta e Felipe, la prima viene scoperta da Fernando a frugare tra le sue cose, mentre l'Alvarez Hermoso ricevere misteriose minacce.