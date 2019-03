Anticipazioni Una Vita | Elvira è incinta | belle notizie ad Acacias

Una Vita Anticipazioni : arrivano AGUSTINA - FLORA e IÑIGO - novità! : Tre nuovi ingressi in arrivo a Una Vita: nel corso delle puntate 687 e 688 della telenovela, i telespettatori faranno la conoscenza della domestica AGUSTINA (Pilar Barrera) e dei “coniugi” IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo). Scopriamo insieme come verranno introdotti questi personaggi… Subito dopo la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) da calle Acacias, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) comincerà ...

Anticipazioni U&D oggi : segnalazione su Stefano - avvistato con una 'sconosciuta' ragazza : Uomini e donne torna oggi 6 marzo su Canale 5 per la terza puntata settimanale dedicata al Trono Over. Dopo l'ampio spazio dedicato ieri alle novità riguardanti Roberta Di Padua, ancora alle prese con i posteri della sua frequentazione con Riccardo Guarnieri, l'appuntamento odierno ripartirà da un nuovo scambio di battute tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la presenza del terzo incomodo Giorgio.Al centro dello studio siederanno anche ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 6 marzo 2019 : anticipazioni puntata 657 (seconda parte) di Una VITA di mercoledì 6 marzo 2019: Felipe Alvarez Hermoso viene aggredito… A Felipe viene dato un ultimatum: se si presenterà al processo contro Antonito, la sua VITA sarà in pericolo… Susana scopre con estremo sgomento che la curia le ha tolto l’incarico del manto papale. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...

UNA VITA - PUNTATA SERALE/Anticipazioni 5 marzo : Felipe minacciato - Celia in pericolo? : Una VITA, Anticipazioni PUNTATA SERALE 5 marzo: Antonito ancora nei guai mentre Diego cerca di dimenticare Banca tuffandosi tra le braccia di Olga.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel tiene segregata Blanca : Dopo la conferma del tradimento di Blanca, Samuel si trasformerà da uomo gentile a temibile aguzzino.

Una vita - Anticipazioni dal 10 al 15 marzo : Felipe gravemente ferito : Una vita, la fortunata soap opera iberica di Aurora Guerra si appresta a mandare in onda puntate al cardiopalma. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 10 al 15 marzo, rivelano che Felipe dopo essere stato minacciato, subirà uno strano incidente proprio il giorno del processo di Antoñito e le sue condizioni saranno molto gravi. Intanto, Celia che non aveva creduto alle parole del consorte circa i presunti nuovi tradimenti, rovisterà ...

La penultima puntata de Il Collegio 3 riparte da una gita e una pizza : questo placherà gli animi? Anticipazioni 5 marzo : Il gran finale si avvicina a grandi passi e proprio oggi, martedì 5 marzo, l'appuntamento alle 21.20 sarà con la penultima puntata de Il Collegio 3, ma tutto finirà liscio in vista dell'ultimo appuntamento? Ancora una volta il preside sembra pronto ad accontentare i suoi ragazzi dando loro un'altra occasione di dimostrare che finalmente hanno capito la lezione e dopo quello che è successo la scorsa settimana, usciranno per una gita tutti ...

Una Vita Anticipazioni : MARIA LUISA e VICTOR si sposano!!! : Il matrimonio tra VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad) alla fine andrà in porto nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita; prima del lieto evento, gli innamorati dovranno però affrontare una serie di avversità, visto che la ragazza, in più di una circostanza, sospenderà all’improvviso i preparativi della cerimonia. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà ...

Una Vita - Anticipazioni marzo : Elvira e Simon fuggono - Olga e Adela muoiono : Verso la fine di marzo, i telespettatori di "Una Vita" assisteranno a 4 uscite di scena: 4 personaggi abbandoneranno infatti la fortunata soap tra i capitoli 685-690. Questi personaggi non saranno altri che Simon, Elvira, Olga ed Adela. Due di loro se ne andranno per sempre da Acacias, mentre altri due purtroppo moriranno. Meglio spiegare tutto nel dettaglio. Una Vita, Ursula uccide la figlia Olga per salvare Blanca Come abbiamo già visto, il ...

Anticipazioni Il paradiso delle signore : Elena organizza una cena di commiato : La soap opera 'Il paradiso delle signore' è riuscita ad ottenere l'apprezzamento di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i retroscena riguardanti la vita dei personaggi principali. Le Anticipazioni degli episodi trasmessi su Rai 1, dall'11 al 15 marzo, fanno notare che Elena avrà un incontro con la madre che la convincerà a fare ritorno in Sicilia. La ragazza deciderà di accettare la richiesta della famiglia, provocando il ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Il dottor Quilles nota che Diego non sta bene e consiglia ad Ursula di farlo visitare. Poco prima di recarsi al processo di Antoñito, Felipe viene travolto da un cavallo imbizzarrito e le sue condizioni di salute sono gravi. Celia, dopo aver constatato che l’uomo ha un’emorragia celebrale, teme di perderlo per sempre. La donna, rovistando ...