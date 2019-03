Anticipazioni Il Segreto trama puntate 11-17 marzo 2019 | Drammi e Verità Scioccanti!

Il segreto Anticipazioni : cosa succede entro FINE MARZO? Torna Gonzalo ma non solo : cosa succederà a Il segreto entro FINE marzo 2019? Oltre al ritorno inaspettato di Gonzalo Castro (Jordi Coll) a Puente Viejo, i telespettatori dovranno salutare momentaneamente Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale verrà apparentemente assassinata dal primogenito di Pepa (Megan Montaner). Ricapitoliamo tutto quello che succederà nel nostro post di anticipazioni. Gonzalo riTorna a Puente Viejo e spara a Francisca Nel corso di una ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2019: A Puente Viejo giunge finalmente Armando, il vero marito di Magdalena, che in effetti somiglia tanto a Don Berengario… Isaac annucia ad Antolina che non la vuole più sposare, perché non riuscirà mai ad amarla… Matias tenta invano di convincere Isaac che quello che sta facendo è sbagliato…

IL SEGRETO - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 5 marzo : Isaac e Antolina - niente nozze? : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA SERALE 5 marzo: Elsa scopre l'atroce piano di Jesus mentre Isaac decide di affrontare definitivamente Amancio.

IL SEGRETO - Anticipazioni serale di martedì 5 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 5 marzo 2019 (prima serata): Isaac intende affrontare Amancio per parlargli di come sono andate le cose tra lui, Elsa ed Antolina… Fernando Mesia sorprende Julieta intenta a rovistare nel cassetto della sua scrivania… Isaac affronta Amancio e lo accusa di aver fatto soffrire Elsa. Quest’ultima cerca di convincere il suo papà che è stato Jesus l’autore del massacro nel giorno del ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO vuole denunciare EUSTAQUIO MOLERO ma… : L’acquisto dei territori di Las Lagunas si rivelerà abbastanza problematico per SEVERO Santacruz (Chico Garcia): l’imprenditore, nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, deciderà dopo una serie di problemi economici di investire i pochi risparmi che gli restano nella compravendita di tali territori, ma nel giro di poco tempo scoprirà di essersi messo nei guai. Eh sì: se avete letto i nostri precedenti post sull’argomento, ...

martedì 5 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro, si rinnova l'appuntamento in prima serata con le puntate by night de Il segreto, la soap opera di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset più celebre degli ultimi anni. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale, che procede nel racconto delle dinamiche che muovono lo strano triangolo tra Elsa, Antolina a Isaac.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 5 marzo : l'appuntamento serale su Rete 4 : Ansia per Julieta e Felipe, la prima viene scoperta da Fernando a frugare tra le sue cose, mentre l'Alvarez Hermoso ricevere misteriose minacce.

Il Segreto Anticipazioni : il ‘ritorno’ di Emilia e Alfonso : anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso rapiti, Maria e Raimundo pagano il riscatto? Maria Castaneda ha deciso di tornare a vivere definitivamente a Puente Viejo. La protagonista indiscussa della nuova trama de Il Segreto si trova a fare i conti con una bruttissima notizia. Dopo essere stata lasciata da suo marito Gonzalo, la donna rivela […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: il ‘ritorno’ di Emilia e Alfonso proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Il Segreto Anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il Segreto Anticipazioni : ELSA “cenerentola” - schiava di ANTOLINA. Perché? : ELSA Laguna (Alejandra Meco) non se la passerà tanto bene nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la ragazza ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e, oltre a perdere la fiducia di Consuelo (Trinidad Iglesia), verrà cacciata dalla locanda e licenziata dalla scuola, dove era stata appena assunta come aiuto-maestra di Adela (Ruth Llopis). Le anticipazioni ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Carmelo assume una nuova maestra al fine di aiutare Adela a riprendersi dallo sparo subito; la donna si oppone con forza all’assunzione dell’insegnante. Tiburcio non sopporta la lontananza da Dolores e così Gracia, con l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, tenta invano di consolare il “suocero”. Isaac annulla il matrimonio con ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Raimundo accetta di vendere delle tenute di Francisca : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla telenovela iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese, si concentreranno sulla misteriosa sparizione di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, dato che i loro familiari si preoccuperanno per non aver ricevuto nessuna loro notizia da quando sono fuggiti da Puente Viejo. Raimundo Ulloa dopo ...

Il Segreto Anticipazioni : EMILIA e ALFONSO - RAIMUNDO pagherà il riscatto! : La trama de Il Segreto legata al rapimento di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) terrà banco per diversi mesi e tutto avrà inizio quando Maria (Loreto Mauleòn), ormai abbandonata dal marito Gonzalo Castro (Jordi Coll), dirà a Fernando Mesia (Carlos Serrano) di non voler prendere in considerazione l’idea di perdonarlo per tutto ciò che le ha fatto negli anni finché non avrà ritrovato i suoi genitori. Dando ...