Annullato l' ergastolo a Gianni Mellusso | accusato dell' omicidio di Sabine Maccarrone

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La corte d'assise d'appello di Palermo hal'inflitto in primo grado a, detto "il bello", uno degliri di Enzo Tortora. Era stato condannato per l'a svizzera, 39 anni, trovata morta il 16 aprile 2007 dentro un pozzo artesiano a Mazara del Vallo (Tp). La corte ha disposto la scarcerazione di Melluso.Melluso fu uno dei grandiri di Enzo Tortora. Quest'ultimo era stato tirato in ballo per il delitto da Giuseppe D'Assaro, un pregiudicato che poi ritrattò le sue dichiarazioni sulla scomparsaa piccola Denise Pipitone, di cui si sono perse le tracce a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. D'Assaro si autoaccusòe dichierò che il mandante eraMelluso. I due si sarebbero conosciuti in carcere.

