Andrea Damante nello stesso albergo di Giulia in piena notte | foto pubblicate su Chi

Giulia De Lellis e Andrea Damante sorpresi insieme : la reazione di lei : Giulia De Lellis dopo l’addio a Irama vede Andrea Damante Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati da qualche settimana, la macchina del gossip però sulla vita sentimentale dell’influencer continua ad essere accesa. I riflettori non si spengono su Giulia De Lellis che ha incontrato Andrea Damante di recente. La 23enne infatti sarebbe stata pizzicata dal settimanale Chi in dolce compagnia durante la fashion week a Milano. Il ...

Uomini e Donne : Chiara Biasi nega di avere una relazione con l'ex tronista Andrea Damante : Nelle ultime settimane sono stati molti i pettegolezzi intorno all'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante e l'influencer Chiara Biasi. Più volte paparazzati insieme i due non hanno però mai annunciato di aver intrapreso alcun tipo di relazione. Durante la Fashion Week di Milano infine, la Biasi ha diChiarato in modo chiaro di non avere alcun tipo di rapporto amoroso con Damante. Andrea Damante dopo 'Uomini e Donne' Come tutti ben saprete, ...

Giulia De Lellis parla di Andrea Damante : “Mi ha fatto…” : Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e della scelta a Uomini e Donne In questi giorni Giulia De Lellis è impegnata con le scelte di Uomini e Donne. L’influencer, reduce dalla settimana sanremese dove ha sostenuto il suo attuale compagno, Irama, è tornata al lavoro a Roma per supportare i nuovi tronisti. Il 15 febbraio andrà in onda infatti la prima delle serate dedicate appunto a Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e ...

Cecilia e Ignazio : Andrea Damante ‘spinge’ per il figlio - fan in tilt : Cecilia e Ignazio sempre più complici: l’amico Andrea Damante ‘spinge’ per il figlio, fan in tilt Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a mietere amore e passione. La love story, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 tra lo scetticismo generale, non conosce battute d’arresto, tanto che i sussurri del gossip sulle nozze […] L'articolo Cecilia e Ignazio: Andrea Damante ‘spinge’ ...

Andrea Damante sempre più vicino a Fedez : l’ex tronista entra in Newtopia : Andrea Damante entra a far parte della Casa discografica di Fedez Andrea Damante entra ufficialmente a far parte della Casa discografica di Fedez, creata nell’anno 2013 insieme a J-ax. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicino al marito di Chiara Ferragni. Già in passato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis si era […] L'articolo Andrea Damante sempre più vicino a Fedez: l’ex tronista entra in Newtopia ...