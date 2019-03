Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 6 03 2019 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 6/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 20.824. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 6/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 20.820. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 6/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Atene , che si attesta a 701,56, con un aumento dello 0,39%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 5/03/2019 : Chiusura del 5 marzo Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato sui principali titoli europei , che conclude in progresso dello 0,33%. Lo status tecnico del Future sull'EuroStoxx 50 è in ...