Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti raccontano' Il silenzio dell' acqua'

Il silenzio dell’acqua - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti poliziotti sulle tracce di una ragazza scomparsa : Giorgio Pasotti, dopo aver dato corpo e voce a Paolo Libero, una delle divise più amate della recente storia televisiva, torna nei panni di un poliziotto, il vicequestore Andrea Bellini: “Un poliziotto completamente differente, più maturo, e nella difficile posizione di dover indagare tra i suoi affetti più cari.” Insieme a Pasotti, protagonista de Il silenzio dell’acqua anche Ambra Angiolini, alla sua prima prova nella ...

Ambra Angiolini : 'Volevo fare una fiction - finora mi avevano sempre scartato' : Un delitto atroce scuote la vita della tranquilla comunità di un borgo marittimo. Una ragazza di 16 anni scompare. Viene ritrovata cadavere in mare dal vicequestore Baldini, interpretato da Giorgio ...

Il Silenzio dell’Acqua : Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini indagano su Canale 5 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini Ricordate la fiction Scomparsa, che Rai 1 ha trasmesso nel 2017 con protagonisti principali Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno? Bene. Canale 5 da venerdì 8 marzo 2019 ne offrirà al proprio pubblico una che sulla carta le somiglia molto, trattando come l’altra la scomparsa di una ragazzina in un piccolo centro e affrontando, nel tentativo di ritrovarla, la lunga rete di segreti ...

Il silenzio dell’acqua : anticipazioni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ‘True Detective’ : “Luisa mi piace perché dentro ha un vortice di emozioni che all’esterno non si vedono, sembra fredda invece è passionale. Sono stata così anch’io quando è stato necessario difendermi dai giudizi degli altri” lo dice Ambra Angiolini raccontando il nuovo personaggio che interpreterà ne Il silenzio dell’acqua, la serie che racconta lo strano caso di una ragazza improvvisamente scomparsa in onda su Canale 5 a partire da ...

Mediaset si affida ad Ambra Angiolini "dopo alcune stagioni disastrose negli sceneggiati" : Operazione riscatto: Mediaset si affida ad Ambra Angiolini, spiega Italia Oggi, "dopo alcune stagioni disastrose negli sceneggiati". L'asso nella manica è la nuova fiction Il silenzio dell'acqua, in cui l'ex storica baby star di Non è la Rai, oggi apprezzata attrice, recita accanto a Giorgio Pasotti

Ricordate così Jolanda - la figlia di Ambra Angiolini? Ecco com’è diventata. Oggi ha 15 anni ed bellissima - proprio come la mamma e il papà - Francesco Renga : Era il 2 gennaio del 2004 quando tutti i giornali musicali d’Italia davano la notizia della nascita di Jolanda: la corporazione d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. A distanza di 15 anni di acqua sotto i ponte ne è passata (e tanta) ma di Jolanda, giustamente, non si è parlato molto. Piccola, con mamma e papà ai ferri corti (quantomeno amorosi), la piccola Jolanda era sempre sulla bocca di tutti ma nessuno sapeva, nel frattempo, che ...

Renga ringrazia Ambra Angiolini e poi parla della nuova fidanzata Diana : Francesco Renga a Sanremo 2019: le parole su Ambra Angiolini e sulla nuova fidanzata Diana Francesco Renga festeggia 50 anni al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Aspetto che torni. Un pezzo dedicato a Diana, la nuova compagna conosciuta dopo la fine della lunga relazione con Ambra Angiolini. “In questa canzone si parla delle […] L'articolo Renga ringrazia Ambra Angiolini e poi parla della nuova fidanzata Diana proviene da ...