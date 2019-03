Amalfi | all' Arsenale della Repubblica si ride con ' Il Gatto e la Luna'

Amalfi - SA - - lo spettacolo "Nanà" apre la rassegna 'Dalla Pietra alla Voce- Il Teatro in Arsenale' : L'inizio degli spettacoli è sempre alle ore 20.00 e l'ingresso è gratuito. Il primo degli appuntamenti in programma per sabato 23 febbraio è "Nanà", con Margerita Rago, per la regia del giovane ed ...