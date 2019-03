Altro che pieghevoli | LG sarebbe al lavoro su nuovi display allungabili e contraibili

Android 9 Pie tarda ad arrivare sui dispositivi di HTC - che nel frattempo ha registrato un Altro record in negativo a febbraio : Android 9 Pie non è ancora arrivato su nessun dispositivo targato HTC, che nel frattempo continua a registrare un record in negativo dietro l'altro. L'articolo Android 9 Pie tarda ad arrivare sui dispositivi di HTC, che nel frattempo ha registrato un altro record in negativo a febbraio proviene da TuttoAndroid.

Altro che domeniche - i negozi chiudono per sempre : -64mila in 10 anni : La battaglia per le chiusure domenicali è ancora in corso, ma mentre si 'litiga' sono migliaia gli esercizi commerciali che...

Scuole a Modica dopo rescissione affitti - Piazza : tutt'Altro che risolta : Il Commissario del Libero Consorzio, Piazza, interviene sulla vicenda Scuole a Modica dopo la rescissione degli affitti: "tutt'altro che risolta"

In Sardegna alcuni uomini hanno dato fuoco a un Altro camion cisterna che trasportava latte : Questa mattina a Irgoli, in provincia di Nuoro, due persone con il volto coperto hanno bloccato un camion cisterna che trasportava latte e gli hanno dato fuoco. Nei giorni scorsi c’erano stati altri due episodi simili: il 24 febbraio un camion

Davvero in Europa non abbiamo Altro da celebrare piuttosto che Giulio Andreotti? : In Europa si ricordano i 100 anni dalla nascita di Giulio Andreotti. La storia di un eterno politico che ha intrattenuto rapporti con la mafia (è stato provato in tribunale) e si è salvato solo grazie alla prescrizione sembra non scalfire il Partito Popolare Europeo. Ma la domanda vera è un'altra: con tutti i (buoni) politici che abbiamo avuto nella Storia d'Italia Davvero dobbiamo insozzare il Parlamento Europeo con Andreotti?Continua a leggere

Giada è la Bonas : «Interpreto un personaggio e mi diverto. Ma io sono anche Altro» : Mi sta dando il titolo dell'intervista, la Bonas contro il Governo? «Per carità, già che di politica ne parlano tutti, ci manca solo che ne parli la Bonas...».

Liam Gallagher sfotte Noel che andrà in tour con gli Smashing Pumpkins : “Zucche e patate - serve Altro?” : Il dissing infinito tra i due ex Oasis continua a colpi di tweet: alla notizia degli High Flying Birds prossimi a un tour con gli Smashing Pumpkins Liam Gallagher sfotte Noel con una certa velenosa ironia: «Zucche e patate, serve altro?». Gli High Flying Birds sono la band fondata dall'ex chitarrista degli Oasis dopo lo scioglimento, nel 2010, con tre album in studio. La nuova formazione di Noel Gallagher, infatti, partirà per un tour estivo ...

Le Iene smascherano il santone-ciAltrone : "Sesso per guarire dal cancro" : Si presenta come Gesù reincarnato il santone-cialtrone che promette di guarire le vittime dalle malattie. Il ciarlatano prima spoglia le vittime e poi inizia con i suoi 'rituali tantrici', facendosi ...

Che tempo che fa - Altroché Macron e Fabio Fazio : i telespettatori preferiscono Paperissima Sprint : Bene ma non benissimo: ieri 3 marzo è andata in onda a Che tempo che fa , il talk di Fabio Fazio della domenica sera su Rai 1, l'intervista al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron . Se ...

Perché avere un portafortuna è un'idea tutt'Altro che stupida : Può sembrare folle, ma anche gli adulti, o meglio, anche i professionisti più affermati dei più disparati ambiti lavorativi fanno spesso affidamento all'influsso benefico di un portafortuna. O di un rito, che in qualche modo sembra garantire loro un certo successo. Serena Williams, per esempio, è famosa per indossare lo stesso paio di calzini dall'inizio alla fine di ogni competizione, l'attore Kit Harington conserva gelosamente in tasca una ...

Quanta poca trasparenza nelle ultime offerte telefoniche operator attack - Altroconsumo denuncia i costi extra : Non è tutto oro quello che luccica, tanto più le offerte operator attack che i vari operatori telefonici propongono ai clienti per il passaggio al loro ovile. Inutile negare che, nel corso degli ultimi 10 mesi, l'avvento di Iliad e la grande migrazione verso il nuovo operatore abbia resto gli utenti più assettati di risparmio e bundle di giga, minuti e SMS. Di qui la pioggia costante delle ben note offerte "passa a" tutte all'apparenza ...

Lucchese senza soldi e senza società : Altro fallimento in vista : Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il Comune di Lucca ha inviato il decreto ingiuntivo per tre anni di affitti non pagati per 93.500 euro. Il futuro è nerissimo si fa sempre più ...

A tutto Allegri - dal possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche : “parlerò col presidente - ma adesso dobbiamo pensare ad Altro” : Massimiliano allegri non si nasconde: dal suo possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche dopo il ko in Champions League. Il commento del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus “Voci sul mio futuro? Semplice, ho visto il presidente l’altro giorno, che vedo quasi sempre quando è qui a Torino. E come tutti gli anni, visto che siamo in un momento in cui abbiamo domani una bellissima ...

Andrea Bizzotto : "Mia figlia sarà molto arrabbiata - ma capirà. Spero lei e mia moglie trovino un Altro uomo che possa amarle" : "L'oncologo mi ha dato pochi mesi di vita, di sicuro non anni, ma io non ci credo e non voglio arrendermi, voglio lottare con tutte le mie forze". Andrea Bizzotto non ce l'ha fatta. Il padre 33enne che aveva commosso l'Italia ha perso la sua battaglia contro il tumore. Non potrà più giocare con la sua Giulia, ma alla figlia ha voluto lasciare un libro, per raccontarsi, per permetterle di scoprire chi fosse, una volta diventata ...