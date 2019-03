Allerta Meteo | si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord | ecco

Allerta Meteo - venti forti al centronord : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente nelle prossime ore anche le regioni centro settentrionali del nostro paese, portando venti forti. ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti di burrasca in arrivo al Centro/Nord - ecco MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione in transito nella giornata di domani sull’Europa centrale, coinvolgerà marginalmente anche le regioni Centro-settentrionali italiane, determinando un’intensificazione della ventilazione, più significativa a quote di montagna ed alta collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani criticità per vento forte : “Durante la giornata di lunedì 4 marzo è previsto un generale aumento della ventilazione con venti prevalentemente sudoccidentali.Nel corso del pomeriggio-sera i venti diverranno forti con intensità comprese tra 62 e 74 Km/h (Beaufort 8) su tutti i crinali appenninici con probabili raffiche di intensità superiore. Sulle restanti zone montane e fascia collinare sono previsti venti di intensità prossima alla soglia di Allertamento, compresi ...

Allerta Meteo - Marzo inizia subito con un’ondata di maltempo tipicamente primaverile : sarà un Sabato di piogge e temporali senza freddo al Sud - Domenica mite e soleggiato [MAPPE e DETTAGLI] : 1/25 ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per le zone joniche : “nuovo flusso freddo dai Balcani - forti venti di Grecale e mareggiate al Sud tra stasera e domani” : Un flusso di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale giungerà sulle aree ioniche, determinando dalla serata di oggi e nella giornata di domani, un rinforzo dei venti da nord sulle regioni meridionali dell’Italia, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento fino a mezzanotte : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso un codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi: è ancora previsto vento, da moderato a forte, per l’intera giornata di oggi, lunedì 25 febbraio, sulle zone centro-meridionali della regione. Il tempo su tutta la regione rimane stabile, ma da nord est soffiano forti raffiche di Grecale. Domani, martedì 26 febbraio, è attesa una generale attenuazione dei ...

Maltempo - scuole chiuse domani per Allerta Meteo : ecco dove : > Maltempo, morti e feriti: la cronaca di sabato 23 febbraio LE PREVISIONI DEI PROSSIMI GIORNI Per la giornata di lunedì 25 febbraio sono attesi ancora venti intensi e freddi nel centro-sud con a ...

Forte vento a Scicli - è Allerta Meteo : evitate spostamenti : Forte vento, è allerta a Scicli. Uscire di casa solo se è necessario. Il sindaco Enzo Giannone attiva il presidio di Protezione Civile per oggi

Allerta Meteo Sicilia : forte vento a Siracusa - “evitate gli spostamenti” : Venti forti e di burrasca e possibili mareggiate. Il Servizio di Protezione Civile ha informato i Siracusani sulle cattive condizioni Meteo invitando ad evitare gli spostamenti. Vigili del fuoco in azione tutta la notte per tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tabelloni pubblicitari caduti per terra ed anche sulle auto in sosta e spazzatura sparsa per le strade. Decine gli interventi nel capoluogo ed in tutta la provincia. Pali dell’Enel ...

Allerta Meteo - Rari Nantes non disputa la gara con la Zeronove : Impossibilità oggettiva e sopravvenuta. L'Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e il forte ed eccezionale vento di burrasca hanno impedito alla Cargomar Rari Nantes Napoli di partire per Roma.

Allerta Meteo per neve - vento e gelate a Modica : Allerta meteo giallo per neve, vento e gelate a Modica. Il sindaco Ignazio Abbate invita ad evitare gli spostamenti. Ecco il numero delle emergenze.

Allerta Meteo Lazio : forte vento ancora per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Allerta Meteo - il Ciclone che flagella l’Italia : venti da Uragano tra Roma e Napoli - raffiche di 140km/h. Allarme al Sud [LIVE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il Centro/Sud : “ancora venti di burrasca da Nord/Est” [MAPPE e BOLLETTINI] : Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni Centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...