Allegri rischia l’esonero prima di Juventus-Atletico Madrid I dettagli

termometropolitico

(Di mercoledì 6 marzo 2019)l’esonerodi. IUna clamorosa indiscrezione sta circolando nelle ultime ore. Stando a quanto riportato dai principali media italiani, Massimilianorischierebbe l’esonero immediato.Da tempo si sono incrinati i rapporti tra l’allenatore toscano e la società bianconera e i risultati altalenanti delle ultime settimane non hanno certamente giovato a ricucire il tutto.Tant’è che i bianconeri starebbero meditando di silurare il proprio allenatore già nelle prossime ore e dunquedella fondamentale sfida casalinga di Champions League contro l’, in programma martedì prossimo all’Allianz Stadium.Esonero: i motivi della possibile decisione Una scelta simile sarebbe dettata in primis dal fatto di dover dare una forte scossa a tutto ...

capuanogio : #Simeone rischia la squalifica per la gara di ritorno contro la #Juve mentre il procedimento aperto contro #Allegri… - tutticonvocati : ??@m_crosetti: 'Ora il Real Madrid rischia di diventare una bellissima scatola vuota. Come riempirla? Chissà forse c… - DonnyManfredi : @pisto_gol Rischiare tutto su un'idea di gioco non è nelle corde di Allegri... Purtroppo Lui rischia tutto sulle p… -