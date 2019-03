Alfa Romeo Tonale | al Salone di Ginevra 2019 il nuovo SUV compatto ibrido plug-in del

Alfa Romeo Tonale - una concept che ha richiamato tutte le attenzioni del pubblico di Ginevra : Di montagna in Montagna, di passo in Passo, Alfa Romeo si accinge a probabilmente a definire i propri veicoli Suv-Crossover con i nomi di località montane Italiane. Oggi ha preso in prestito il nome di un altro passo Alpino molto famoso, il Tonale, per il nome del suo secondo SUV. Un modello che forse potrà essere anche più cruciale del suo fratello maggiore Stelvio, dal momento che entra in un segmento in continua espansione, con un ...

Alfa Romeo stupisce Ginevra con Tonale - prototipo di suv compatto : Ginevra, 6 mar., askanews, - Alfa Romeo sbarca a Ginevra con il "Tonale", il prototipo di un suv compatto. Al Motor Show svizzero, la casa automobilistica del gruppo Fca ha presentato questa concept ...

Concept car Tonale : l’elettrificazione secondo Alfa Romeo : Alfa Romeo entra nel mondo elettrificato al Salone di Ginevra 2019, svelando il nuovo Concept del SUV compatto Alfa Romeo Tonale, il primo modello ibrido plug-in e utility vehicle compatto del Biscione che, attraverso il linguaggio Alfa Romeo, vuole riscrivere le regole del segmento attualmente in maggiore crescita; grazie all’unicità dello stile italiano e a […] L'articolo Concept car Tonale: l’elettrificazione secondo Alfa ...

F1 Alfa Romeo - Raikkonen : «Abbiamo bisogno di migliorare ancora» : OBIETTIVO DIVERTIRSI - Il campione del mondo 2007 con la Ferrari, a chi gli chiede gli obiettivi per la nuova stagione con l'Alfa Romeo, risponde: 'Prima di tutto, divertirmi. Manca poco più di una ...

Alfa Romeo - dopo la Tonale è in arrivo il B-SUV che sostituirà la Mito : Fra qualche mese potrebbe essere svelato un inedito crossover che potrebbe raccogliere l’eredità dell’Alfa Romeo Mito Alfa Romeo è una delle protagoniste indiscusse del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) per merito della presentazione a sorpresa delal concept Tonale, prototipo che prefigura il futuro SUV di segmento C della Casa di Arese che debutterà in versione definitiva il prossimo anno. Al Salone ginevrino è però emersa un’altra ...

F1 Alfa Romeo - Giovinazzi : «Orgoglioso di riportare il tricolore in pista» : In merito alla "convivenza" con Kimi Raikkonen, il pilota pugliese ha concluso: ' E' un campione del mondo . Può essere sia un maestro che un riferimento durante la stagione, devo imparare tantissimo ...

F1 Alfa Romeo - Giovinazzi : «Test ok - sensazioni positive» : GINEVRA - ' I test sono andati bene, la macchina sembra positiva, per me c'è l'orgoglio di essere il primo pilota italiano in Formula 1 dopo otto anni '. Lo ha detto Antonio Giovinazzi, pilota dell'...

Alfa Romeo Tonale - La Suv compatta debutta a Ginevra - VIDEO : L'Alfa Romeo Tonale debutta al Salone di Ginevra come nuova Suv compatta della Casa di Arese. Per ora si tratta soltanto di una concept, come testimoniano alcuni dettagli di stile, come il frontale, ma nei prossimi anni da questo prototipo ibrido plug-in deriverà un modello di produzione che andrà a posizionarsi al di sotto della Stelvio tanto per prezzo, quanto per dimensioni. Piccola Stelvio con un nuovo stile. Sulla concept, un nuovo ...

Alfa Romeo Tonale - il suv compatto ibrido : Kuniskis ha tra l'altro precisato in sede di presentazione di Tonale: 'Non lanciamo solo un altro Suv compatto ma lanciamo uno Sport utility come solo Alfa Romeo sa produrre'. Kuniskis ha dichiarato ...

Alfa Romeo Tonale/ Il primo SUV compatto : sarà anche ibrido plug-in : Alfa Romeo Tonale, presentato ufficialmente al Salone di Ginevra il primo SUV compatto dell'azienda nata a Milano. Caratteristiche e novità.

Alfa Romeo Tonale - si svela l'ibrido plug-in : ... perché porta la trazione ibrida plug-in , per la prima volta, su una vettura del Biscione, ma senza dimenticare le sue radici, perché se è vero che l'elettrificazione è figlia di un mondo dell'auto ...

Alfa Romeo Tonale - il primo Suv compatto del marchio sarà anche ibrido plug-in : E venne il giorno dell’Alfa Romeo Tonale. Dopo le anticipazioni di ieri, oggi il marchio del Biscione ha svelato ufficialmente forme e contenuti del prototipo che anticipa il futuro Suv compatto della marca, che si posizionerà sotto la Stelvio. Il concept porta in dote un’altra novità importante per Alfa Romeo: la tecnologia ibrida plug-in, di cui ...