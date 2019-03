Alessandra Ghisleri a L' aria che tira | lezione ai compagni | che roba è stato il corteo

Alessandra Ghisleri : 'Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee' : 'Con queste percentuali a Matteo Salvin i converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee'. Alessandra Ghisleri , ospite a Omnibus , su La7 , spiega che in questa situazione 'è bene che lo ...

Alessandra Ghisleri : "Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee" : "Con queste percentuali a Matteo Salvini converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee". Alessandra Ghisleri, ospite a Omnibus, su La7, spiega che in questa situazione "è bene che lo faccia lui. Tutti questi governi di responsabilità hanno sempre penalizzato, come è accaduto con Forza Ita

Alessandra Ghisleri spiega il suicidio M5s in Sardegna : "Che fine hanno fatto 300mila voti" : Dietro il tonfo del Movimento Cinque stelle alle regionali in Sardegna c'è tutta l'impreparazione che i vertici grillini hanno dimostrato ancora una volta davanti a una tornata elettorale locale. L'errore madornale commesso dai pentastellati sta tutto nei numeri incontrovertibili illustrati dalla so

Alessandra Ghisleri - sondaggio-Tav : il 70% contro Di Maio. E Myrta Merlino : "Ammazza..." : "Ammazza...". Così Myrta Merlino accoglie i dati snocciolati da Alessandra Ghisleri a L'aria che tira, il programma de La7. La sondaggista di Euromedia Research, infatti, propone l'ennesimo sondaggio ammazza-M5s. Qui, però, non si parla delle intenzioni di voto alle politiche. Si parla della Tav e l

Alessandra Ghisleri demolisce il M5s a PiazzaPulita : "Dove si sono ridotti a nuotare" : Al centro dell'attenzione di Alessandra Ghisleri c'è la profondissima crisi di consenso con cui il M5s e Luigi Di Maio devono fare i conti. La sondaggista di Euromedia Research ne parla in studio a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, e in premessa ricorda come i grillini "hanno re

Alessandra Ghisleri sul crollo di M5s e Luigi Di Maio : "Ecco il vero ruolo di Matteo Salvini" : A cosa è dovuta la disfatta del M5s in Abruzzo? Una risposta alla domanda arriva da Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai e a capo di Euromedia Research, che dice la sua sul quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano: "I dati sulle elezioni in Abruzzo dicono

Alessandra Ghisleri M5s e Lega uniti conviene. I grillini si sgretolerebbero senza - Salvini invece continua a crescere : Ecco l’analisi su LA7 di Alessandra Ghisleri sulla vita del governo dopo il vito dell’Abruzzo “Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un’unità che ora non c’è più visto che si stanno disgregando”. Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega perché Lega e ...

Alessandra Ghisleri - bomba su Salvini e Di Maio : "Un disastro. Ecco perché il governo non crolla" : "Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un'unità che ora non c'è più visto che si stanno disgregando". Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega

Alessandra Ghisleri fa godere Matteo Salvini : "Di quanto sale ogni giorno nei sondaggi" : "Il caso Diciotti ha avvantaggiato la Lega. Matteo Salvini cresce quasi dell'1,5 per cento al giorno, nell'ultima rilevazione il Carroccio è vicino al 34 per cento". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela che secondo Euromedia research in merito alle indagini

Vittorio Feltri - la confessione esplosiva su Alessandra Ghisleri : 'Cosa dovete sapere su di lei' : Una confessione, tra le righe. Una confessione firmata Vittorio Feltri nel suo editoriale pubblicato su Libero di lunedì 4 febbraio, in cui si parla di come gli italiani siano da bocciare in economia. Il direttore premette: 'Un italiano su due boccia le misure economiche del governo. Lo certifica il principe dei sondaggisti in forza al Corriere della Sera , Nando Pagnoncelli , ndr ,, al ...

Alessandra Ghisleri - bombe su M5s e Pd : "Cosa succede se Salvini va a processo". Da godere : "Il 60% degli italiani pensa che servano regole precise sui migranti". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia, spiega a Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 cosa può succedere in caso di processo a Matteo Salvini sulla Diciotti. "Al M5s conviene votare contro la richiesta di rinvio a giudiz