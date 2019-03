Al via la domanda del Reddito di cittadinanza ma senza la ressa agli sportelli : Secondo la dirigente dell'INPS, il Reddito 'avrà un forte impatto' sia sull'economia che sulla ' ridistribuzione della ricchezza tra le famiglie' e ci di attende una ' riduzione della povertà e un ...

Reddito di cittadinanza al via oggi : ecco come fare domanda : Il tanto atteso 6 marzo 2019 è arrivato: al via da oggi la possibilità di fare domanda per il Reddito di cittadinanza. Chi vuole richiedere e ottenere la misura di contrasto alla povertà, bandiera pentastellata e introdotta dal Governo Conte, può farlo a partire da oggi. Intanto i Caf lanciano l’appello: non fiondatevi tutti assieme agli sportelli. E si pensa di introdurre delle liste per appuntamento, per non ingolfare la macchina organizzativa ...

Ruoli ex Equitalia : domanda di stralcio via web dal 1 marzo : Dal 1 marzo è possibile, entrando nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, accedere alla procedura "Fai da te" per inoltrare la domanda di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali ex Equitalia. La procedura di richiesta è ulteriormente facilitata dal fatto che non sono necessarie delle credenziali di accesso, come usuale per gli altri servizi fiscali. Di conseguenza, la domanda può essere inoltrata utilizzando qualunque ...

Ape social 2019 : requisiti accesso e verifica. Domanda al via : Ape social 2019: requisiti accesso e verifica. Domanda al via requisiti ape sociale 2019 Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio del decreto contenente le misure previdenziali approvate del governo Conte ed in vigore dal 29 gennaio l’attenzione degli aspiranti pensionati si sposta sul fronte Inps. Infatti sarà l’ente nazionale della Previdenza sociale a dover gestire il flusso di operazioni per ...

Diciotti - Gregorio De Falco e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Domanda fuorviante - tanti sbaglieranno" : "La domanda agli iscritti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau è fuorviante. E induce a errori". Il capitano Gregorio De Falco, espulso dai pentastellati, avverte che c'è la concreta possibilità che molti elettori chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Dic

Reddito di Cittadinanza - online il sito per inviare la domanda dal 6 marzo : Reddito di Cittadinanza, finalmente si parte. In data 4 febbraio 2019 il governo ha inaugurato il sito destinato all'invio delle domande di accesso al Reddito di Cittadinanza che potranno essere inoltrate a partire dal prossimo 6 marzo. Il sito è raggiungibile all'indirizzo internet RedditodiCittadinanza.gov.it. Reddito di Cittadinanza, i requisiti Per poter avere accesso al Reddito di Cittadinanza occorre essere in possesso dei seguenti ...

Reddito di cittadinanza - oggi al via il sito : come fare per presentare domanda : Nascerà oggi, ufficialmente, il sito per il Reddito di cittadinanza. Il portale verrà messo online nel pomeriggio, dopo la presentazione da parte del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. oggi arriverà anche la prima card su cui verrà erogata la misura. Fino al 6 marzo il sito servirà solamente per reperire informazioni, poi si potrà procedere con la presentazione della domanda.Continua a leggere

Legge 104 : Ape sociale per caregiver - domanda al via. A chi spetta : Legge 104: Ape sociale per caregiver, domanda al via. A chi spetta In merito alla Legge 104 il decreto pubblicato recentemente in Gazzetta ha prorogato ufficialmente l’Ape sociale fino al 31 dicembre 2019. All’articolo 18 del Decreto Legge n. 4/2019, troviamo infatti il capitolo dedicato al rinnovo dell’anticipo pensionistico. Che modifica l’art. 1 comma 179 della Legge n. 232/2016, sostituendo il termine originario del 31 dicembre 2018 con ...

Pensioni - al via "Quota 100" : ecco come presentare la domanda : Per Salvini quella di oggi è una 'giornata importante'. Il decreto per quota 100 arriva in Gazzetta ufficiale e diventa a tutti gli effetti legge dello Stato. Cambiano dunque le regole per lasciare il ...