Agente polizia penitenziaria condannato per assenteismo | assolto dall' accusa di spaccio

Santo Stefano al Mare : salvataggio di una donna sugli scogli - Agente stagionale della Polizia Locale riceve lettera d'encomio : Sono stati mesi intensivi per lei che è finita sulle pagine della cronaca Locale numerose volte anche se non sono mai state indicate le generalità. Infatti grazie a questo agente stagionale, oltre al ...

Un incontro per chiedere giustizia per la dolce pitbull freddata da un Agente di Polizia Municipale. : MONTESILVANO , PE, – SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE #SIAMOTUTTITEQUILA Un incontro per chiedere giustizia per la dolce pitbull freddata da un agente di Polizia Municipale. Gli attivisti LNDC hanno ...

Animalisti in piazza a chiedere giustizia per Tequila - il pitbull freddato da un Agente di polizia municipale : Calorosa partecipazione di molte persone amanti degli animali alla manifestazione organizzata dalla Sezione LNDC di Pescara per ricordare Tequila e chiedere giustizia per la sua uccisione che appare essere avvenuta senza alcun reale motivo. L’evento è iniziato nella piazza del Comune di Montesilvano, dove gli attivisti sono stati raggiunti dall’Assessore al Benessere Animale della cittadina adriatica che ha ascoltato le loro rimostranze e le ...

Sanremo - Agente di polizia penitenziaria si toglie la vita vicino al carcere : Un assistente capo della polizia penitenziaria, di 48 anni, originario della Sardegna e in servizio nel carcere di Sanremo, si è tolto la vita questa mattina, sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'...

Usa - rapper ucciso da Agente di polizia : 9.20 La polizia californiana di Six Vallejo, a circa 50 km a nordest di S.Francisco, ha ucciso un rapper 20enne nero mentre stava dormendo in auto all'esterno di un fast food messicano. Lo riferiscono le autorità. La vittima si chiamava Willie McCoy. La sua famiglia ha denunciato un omicidio a sfondo razziale. "Nessuno si fida della polizia qui,siamo nel mirino. La polizia ha un mandato per uccidere giovani neri con un certo profilo,Willie ...

Tragico schianto tra un tir e tre auto : muore Agente di polizia - il collega è grave : L'agente Fabio Baratella, 57 anni, è morto nell'incidente che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un'auto di pattuglia e...

Rapine in banca a Roma : 5 arresti - nella banda anche ultrà e un Agente di polizia : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo nella banda, sgominata da un'operazione...

Sissy : scoperta una lettera in cui l'Agente di polizia penitenziaria denunciò le colleghe : Redatta a mano, in stampatello: una lettera cruciale spuntata solo ora, potrebbe imprimere una svolta alle indagini sulla morte di Sissy Trovato Mazza. A scoprirla è stato Salvatore Trovato Mazza, battagliero papà di Maria Teresa, per tutti Sissy, l'agente di polizia penitenziaria di origine calabrese, morta il 12 gennaio dopo due anni di coma. In servizio presso il carcere femminile di Venezia, Sissy fu trovata in fin di vita in un ascensore ...

Agente di polizia morto in servizio - su Facebook : 'Che bello uno sbirro in meno' : Un Agente della polizia stradale, qualche giorno fa, ha perso la vita in un incidente sulla A18 che collega Catania con Messina. Angelo Spadaro, di 63 anni, era un Agente in servizio presso la squadra mobile dei Giardini di Naxos. Il sindacato di polizia, qualche ora dopo l'incidente, ha denunciato la presenza su Facebook di un commento shock su quanto accaduto. Agente di polizia deceduto, post offensivo sui social Un tragico incidente ...

Incidente sull'A18 tra Catania e Messina : tre morti - tra cui l'Agente di polizia stradale Angelo Sapadaro : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un'automobile. Lo ha reso noto la polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente Incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul ...