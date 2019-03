A 18 anni si vaccina sfidando la madre No Vax | invitato a parlare al Congresso americano

No vax : la Regione Lazio propone di vietare la scuola fino ai 14 anni a chi non si vaccina : La Salute pubblica, specie quella dei minori è un interesse primario da tutelare in ogni Stato di Diritto. Ma se la legge statale non viene applicata in modo corretto o viene sistematicamente elusa l'Ente Pubblico immediatamente inferiore allo Stato, quindi la Regione, può decidere di intervenire colmando questa lacuna normativa e tutelando la popoLazione regionale. E, entrando nello specifico, la Regione Lazio intende fare qualcosa del genere. ...

Immunodepresso di 8 anni non va a scuola perché cinque bambini non sono vaccinati | La Regione Lazio : verificate la sicurezza : Il caso nel quartiere San Giovanni: un bambino di otto anni dopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni. cinque compagni di classe non sono vaccinati: "due sono figli di mamme che si dichiarano no vax".

Compie 18 anni - 'sfida' la madre no vax e si fa vaccinare : "Dio sa come sono ancora vivo" : Uno studente americano, una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di farsi vaccinare e ha chiesto aiuto su internet

Usa - compie 18 anni e si vaccina contro il parere dei genitori no-vax : E' stata una scelta coraggiosa quella di Ethan Linderberg, un ragazzo di quasi 18 anni originario di Norwalk, nell'Ohio (USA). Il giovane infatti, fin da quando era piccolo, è stato persuaso dai genitori a non vaccinarsi. Secondo questi ultimi infatti i vaccini, altro non sarebbero che "uno schema del governo". Una scelta imposta alla popolazione quindi. Sono tante le teorie di complotto contro i vaccini, accusati addirittura di provocare gravi ...

Ethan - 18 anni - e la battaglia contro i genitori per potersi vaccinare : «Ho chiesto consigli su Reddit - litigando con mamma e papà» : «Questa generazione di bambini non vaccinati che oggi ha raggiunto la maggiore età ora sta guardando alla scienza e vuole proteggersi. Diventati maggiorenni, cercano di uscire dalla nuvola di ...

Arezzo. Maestra di 45 anni muore di polmonite fulminante dopo influenza : non era vaccinata : La 45enne è morta all’ospedale valdarnese della Gruccia, a Montevarchi, per una rarissima complicazione da polmonite contratta con l’influenza. Insegnava alle scuole primarie di Strada e San Polo, nel Chianti, da circa 15 anni.Continua a leggere

Messina - bimbo di 2 anni con grave meningite batterica salvato da medici eroi : non era vaccinato nonostante le raccomandazioni : I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, hanno sciolto la prognosi quoad vitam per il bambino di due anni che lo scorso 23 gennaio era stato trasferito dall’Ospedale “Cannizzaro” di Catania con un quadro di grave meningite batterica. Il piccolo, che solo il giorno prima aveva cominciato ad accusare febbre e lieve malessere, era stato ...

Canada. Charlotte è stata uccisa dall’influenza : aveva 3 anni e non era vaccinata : "Per quanto i vaccini antinfluenzali non funzionino il 100% delle volte, sono sicuramente la migliore difesa contro l'infezione” ha detto dottoressa Anne Pham-Huy, pediatra e specialista in malattie infettive presso il Children’s Hospital of Eastern Ontario, in Canada.Continua a leggere

Bologna - bimbo di 2 anni morto per meningite : “Non era vaccinato” : Il bimbo di due anni morto all’ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’infezione da miningococco B non era vaccinato per quel tipo di meningite. Lo rileva l’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi. “Posso fare solo una raccomandazione: – dice l’assessore – il bambino deceduto era vaccinato per i vaccini obbligatori, ma non per quel tipo di meningite, nonostante noi offriamo quella ...

Meningite - Federico muore a 15 anni. La mamma : «Non l'ho fatto vaccinare - la sua morte non sia vana» : «Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non ci avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate ma sulla base degli...

Ragazzo di 15 anni morto a Roma per meningite : non era vaccinato : E’ morto lunedì sera “un Ragazzo di 15 anni presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il Ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso giorno. Le cause del decesso sono dovute ad una sepsi meningococcica. Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del Ragazzo e gli amici che erano stati in contatto“: lo ha ...