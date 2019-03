8 marzo | volantino della Lega sulla donna | Pd all' attacco | ' La riporta al Medioevo'

Il volantino dei leghisti di Crotone per l'8 marzo : "Difendere il ruolo naturale della donna" : Chi offende la dignità della donna? È la domanda che si sono posti i giovani leghisti di Crotone che sulla pagina Facebook "Lega Giovani Salvini Premier" hanno risposto con un volantino preparato per l'8 marzo. Un "manifesto" che non può non passare inosservato. Perché per i giovani salviniani, tra coloro che denigrano la donna ci sono quelli che sostengono "una cultura politica che rivendica una sempre più ...