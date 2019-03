8 marzo | gli esperti lanciano l’allarme | “Almeno una donna su 4 ha un rischio

BCE : tagli al Pil e aste Tltro - cosa aspettarsi a marzo : Preso atto che l'economia dell'eurozona è entrata in una fase di debolezza già a inizio anno, i governatori analizzeranno se le cause di questo rallentamento sono temporanee o se invece si è in ...

Amazon Prime Video : serie tv a marzo 2019 - le migliori da vedere : Amazon Prime Video: serie tv a marzo 2019, le migliori da vedere Amazon Prime Video è ormai una delle piattaforme di streaming più influenti e conosciute al mondo, insieme a Netflix. Tra serie in licenza e produzioni originali, lo spettatore che si siede in poltrona (o sedia, o divano) avrà sempre un programma di suo interesse da vedere. Andiamo dunque a dare un’occhiata alle serie tv che approderanno questo marzo su Amazon. The ...

8 marzo festa della Donna 2019 : immagini e gif animate per gli auguri : Venerdì 8 Marzo 2019, come ogni anno, si celebra la giornata internazionale dedicata alla Donna, più comunemente chiamata festa della Donna. Una giornata dedicata a temi importanti che ruotano...

Beautiful - spoiler dal 10 al 16 marzo : nasce la figlia di Liam e Steffy : Una nuova e avvincente settimana attende gli appassionati di Beautiful che, nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 10 marzo al 16 marzo, assisteranno ad una grande novità. Steffy infatti, partorirà la bambina con qualche settimana di anticipo. La piccola Kelly sta bene e sembra riunire la coppia di genitori, con Liam che dichiarerà tutto il suo amore alla madre di sua figlia. Nel frattempo Brooke cerca di riorganizzare le nozze della ...

Focus sugli ETF 6 marzo 2019 : I migliori della settimana sono l'ETF gestito da Lyxor , composto dai titoli azionari in yuan cinesi quotati a Shanghai e Shenzhen, e l'ETF emesso da Ishares , composto da società che operano nella ...

Al via da oggi 6 marzo la prevendita per Play 2019 - per gli appassionati un kit speciale in edizione limitata [FOTO] : 1/4 ...

8 marzo - il 'ruolo naturale della donna' per i giovani della Lega Salvini di Crotone 'Promuovere e sostenere la vita e la famiglia' : Sostengono 'una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo'. 5. Contrastano il '...

Sport in tv oggi - mercoledì 6 marzo - : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi mercoledì 6 marzo ci aspettano tanti eventi Sportivi da vivere tutti insieme. Riflettori puntati sulla Champions League di calcio col ritorno degli ottavi

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati dagli Usa - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici perlopiù provenienti dagli Stati Uniti. Ci saranno anche dati Ocse

Sport in tv oggi (mercoledì 6 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi mercoledì 6 marzo ci aspettano tanti eventi Sportivi da vivere tutti insieme. Riflettori puntati sulla Champions League di calcio col ritorno degli ottavi di finale, la Roma va a caccia della qualificazione sul campo del Porto. Da non perdere le semifinali di ritorno della Challenge Cup di volley con le due squadre di Monza che inseguono il pass per l’atto conclusivo, spazio anche a Sassari e Varese nella Europe Cup di basket e alle ...

Meraviglie - Alberto Angela svela le prime immagini : dal 12 marzo 2019 - guarda le foto : È un sito unico al mondo. Un vero gioiello del nostro patrimonio. Vorrei condividere con voi quest'emozione che rimarrà a lungo scolpita nella mia memoria. Una delle tante che vi offriremo a ...

8 marzo - disagi in vista per chi usa bus e treni. Proclamato uno sciopero : ecco gli orari garantiti : disagi in vista venerdì per chi utilizza abitualmente gli autobus per gli spostamenti. Venerdì è stato Proclamato dal Sindacato Usb Lavoro Privato - coordinamento provinciale di Bologna - uno sciopero ...

Clima - gli studenti italiani protestano “con Greta” : il 15 marzo in piazza : Cresce sui social la mobilitazione degli studenti italiani in vista del primo sciopero globale per il Clima, venerdì 15 Marzo. Si tratta di un evento inedito di portata mondiale, promosso dal movimento “Friday for Future”, ispirato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, che da agosto scorso ogni venerdì è davanti al Parlamento del suo Paese per denunciare la gravita’ della situazione Climatica e per chiedere il ...

8 marzo - sciopero per la festa della donna : tutti gli orari dello stop : Come l’anno scorso l’8 marzo è il giorno dello sciopero per le donne. Sono i sindacati autonomi a proclamare lo stop in concomitanza con la giornata internazionale dedicata alle donne seguendo l’appello di Non una di meno con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore. La protesta è indetta da Usb, Cub, Usi-Ait e Sgb. Nel 2019 cade di venerdì. Già lo scorso anno c’erano state perplessità sull’effettiva utilità di uno sciopero del genere. ...