8 marzo Giornata della donna | diritti umani | analisi sulla parità di genere

Salute - 14 marzo Giornata Mondiale del Rene : Roma, 5 mar., askanews, - Prevenzione a tutto tondo e per tutti quella prevista a Roma il 14 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene. E' così che la celebrano cardiologi e nefrologi, nello ...

Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua : l’importanza del bere per il benessere dei bambini : Il prossimo 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per richiamare l’opinione pubblica sull’importanza dell’Acqua corrente e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche. In occasione della Giornata, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili consigli ai genitori per una corretta idratazione. Per crescere bene, informano gli esperti della ...

Linfedema - una malattia ancora sconosciuta. Il 6 marzo Giornata mondiale : Il 6 marzo 2019, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Roma, si terra' la celebrazione della Giornata mondiale del Linfedema , una malattia tutt'altro che rara , tuttavia ancora molto sottostimata. Sul pianeta ne soffre una persona su venti, ben 300 milioni di soggetti. In Italia 40.000 nuovi casi ogni anno (numeri sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario) e più di 2 milioni i malati cronici, secondo le stime più attendibili e ...

Prossimo turno Serie A - 27ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (8-11 marzo) : La ventisettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ottava del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 8 e lunedì 11 marzo. Si inizierà venerdì 8 alle ore 20.30 con Juventus-Udinese, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 18.00 Parma-Genoa ed alle ore 20.30 Chievo-Milan. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Bologna-Cagliari, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale di Valenza per la Giornata internazionale della donna : Da allora la compagnia è impegnata in letture itineranti, in locali tradizionali ma non solo, in spettacoli di beneficenza, e si dedica alla raccolta di storie della "vecchia Valenza" per donarle ...

IFO - il 4 marzo Giornata contro l’HPV : Una giornata che gli IFO-Regina Elena e San Gallicano di Roma, insieme alle oltre 80 istituzioni scientifiche aderenti all’International Papillomavirus Society, dedicano interamente alla lotta contro il Papilloma virus umano (HPV, Human Papillomavirus). Con questa iniziativa medici e ricercatori vogliono aumentare la consapevolezza dei rischi che il virus HPV può generare nella popolazione e informare sulle straordinarie armi a disposizione ...

Domenica 3 marzo la “Giornata delle specie selvatiche” : un’occasione per ricordare la fragilità della natura : Domani, Domenica 3 Marzo, si celebrerà la Giornata mondiale delle specie selvatiche, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013. Questa giornata si prefigge di celebrare e sensibilizzare la fauna e la flora selvatiche del mondo. Figlia del trattato multilaterale CITES (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, nota anche come Convenzione di Washington), il ...

Oroscopo domenica 3 marzo : giornata ad hoc per Cancro e Leone - in calo l'Ariete : L'Oroscopo di domenica 3 marzo prevede un'ottima giornata per il Cancro ed il Leone, entrambi in un periodo fortunato, mentre sarà piuttosto in calo l'Ariete. Scopriamo ora nel dettaglio che cosa riserverà l'Astrologia a tutti i dodici segni zodiacali con le previsioni della giornata. Oroscopo, previsioni per il 3 marzo Ariete: periodo non troppo buono per le finanze: domenica alcune uscite vi daranno un po' da pensare. Cercate di fare qualcosa ...

Oroscopo 14 marzo : giornata 'no' per i Pesci - a rilento il lavoro dei Gemelli : La giornata di giovedì 14 marzo l'Ariete ed il Capricorno avranno una marcia in più in amore, mentre il Cancro dovrà necessariamente dare del tempo per riflettere al proprio partner. Per l'Acquario ed il Pesci invece potrebbe essere un giorno sottotono e con molto nervosismo. Meglio il Leone e il Toro. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni dello zodiaco per questa giornata....Continua a leggere

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 1° marzo - ultima giornata da brividi. Ferrari e Mercedes in simulazione da qualifica? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló (Spagna) calerà il sipario su questa fase pre-stagionale e i team saranno tutti intenti a provare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del Mondiale 2019 previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia). Quest’oggi spetterà a Sebastian Vettel completare il lavoro in casa Ferrari. Il tedesco, ...

Oroscopo 15 marzo : giornata noiosa per i Toro - dubbi sentimentali per i Gemelli : Le stelle e la disposizione dei pianeti producono effetti sul nostro comportamento, influenzando in qualche modo anche il nostro futuro. Vediamo quali sono le previsioni zodiacali relativamente al giorno 15 marzo 2019. Ariete, Toro e Gemelli: l'Oroscopo della giornata Ariete: secondo l'Oroscopo le donne del segno (soprattutto se hanno l'ascendente in Cancro o Scorpione) avranno delle liti con uomini, non necessariamente loro partner. In serata ...

Pronostici Serie B - 1-2-3-4 marzo 2019 : Consigli Scommesse 26^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 26^ Giornata che si giocherà i giorni 1-2-3-4 Marzo 2019.Venerdi 1 Marzo 2019, si apriranno le danze della 26^ Giornata di Serie B, nella quale troviamo sempre al comando il Brescia inseguito da Benevento e Palermo in primis, anche se quest’ultimi sono reduci da una sconfitta.Lunga inoltre, sarà questa Giornata che si concluderà con i posticipi di lunedi. Analizziamo insieme, ...

Pronostici J1 League - 1-2 marzo 2019 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : J1 League: Tutti i Consigli sui Pronostici della 2^ Giornata che si giocherà i giorni 1 e 2 Marzo 2019La seconda Giornata del massimo campionato giapponese si apre con le deluse della prima Giornata, Sanfrecce e Frontale, entrambe impegnate in casa. E tra le due, la gara che catalizzerà l’attenzione è quella del Todoroki Athletics, dove arriva il Kashima Antlers.Sabato aprono il turno i sorprendenti Marinos, in casa contro il Vegalta, così ...

Oroscopo del 12 marzo - giornata contraddittoria per l'Acquario : Secondo gli studi degli esperti di Astrologia, le stelle e la disposizione dei singoli pianeti influenzano la nostra vita, il nostro destino, le nostre singole giornate. Vediamo quali sono le previsioni per i dodici segni dello Zodiaco per il 12 marzo 2019. Ariete, Toro, Gemelli: Oroscopo Ariete: sarà una giornata no, per chi fa parte delle forze dell'ordine. Secondo l'Oroscopo sono favoriti gli incontri d'affari, mentre le donne del segno ...