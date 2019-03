60 anni di Barbie | Adwoa Aboah si aggiunge alla collezione Shero che celebra i nuovi

Barbie : la celebre bambola Mattel compie 60 anni ! : La bambola più famosa al mondo festeggia 60 anni e non è mai stata più glamour di così! Il 9 Marzo del 1959 nasceva quella che sarebbe diventata la bambola più amata di tutti i tempi: Barbie . Una vera e propria icona per ...

Barbie compie 60 anni l'evoluzione beauty e fashion nel corso degli anni : Fu così che Ruth suggerì al marito l'idea di creare una linea di bambole dall' aspetto adulto , aprendo la porta verso un mondo in cui i sogni delle bambine non avevano limiti. RUTH SI ISPIR' ALLA ...

I 60 anni di Barbie - la bambola tra le più amate del mondo : Ha cambiato look, si è adattata ai tempi e alle mode, è uscita in molte versioni oltre alla classica bionda e longilinea, e non invecchia mai. Barbie sta per compiere 60 anni e resta una delle bambole più amate dalle bambine di tutto il mondo, se si pensa che ne vengono vendute 58 milioni ogni anno in oltre 150 paesi. Un fenomeno inarrestabile, alla faccia di videogiochi e giocattoli hi-tech. Un brand, quello di Barbie, che non conosce crisi ...