Wind Tre presenta Road to 5G | un viaggio tra futuro e innovazione

Tim - Wind - Vodafone e Tre : blocco servizi VAS non richiesti - come farlo : Tim, Wind, Vodafone e Tre: blocco servizi VAS non richiesti, come farlo servizi VAS non richiesti, la guida per bloccarli Spesso gli utenti di telefonia mobile clienti di compagnie come Tim, Wind, Vodafone e Tre si trovano inconsapevolmente dei servizi a sovrapprezzo, i cosiddetti servizi VAS. Molti di questi non sono stati richiesti, ma nella maggior parte dei casi l’attivazione è avvenuta per errore, o rispondendo a un messaggio sul proprio ...

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono acquistabili anche con Wind e Tre : Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono disponibili all'acquisto anche con gli operatori Wind e Tre in abbinamento ad alcune offerte. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono acquistabili anche con Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

La politica riprova a farci dire addio alle rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...

Wind Tre Business lancia una nuova soluzione per la digitalizzazione delle imprese : ‘Cloud Contact Manager’, sviluppato con Your Voice, è uno strumento flessibile e innovativo per la gestione e l’automazione...

I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre : Il completamento dei lavori sulla rete unica Wind Tre si rivelerà utile anche per Iliad e per i clienti del quarto operatore mobile italiano. L'articolo I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Fiat Panda permetterà di viaggiare sempre connessi grazie alla rete Wind Tre : Wind Tre annuncia la collaborazione tra il brand Wind ed il marchio Fiat per il lancio della nuova Panda Connected by Wind che verrà presentata in anteprima al Salone di Ginevra dove Fiat celebrerà i suoi 120 anni di storia. La nuova serie speciale della storica utilitaria, sarà personalizzata con i colori e il logo Wind e permetterà ai passeggeri di essere sempre connessi ai servizi mobili al massimo delle velocità grazie alla rete 4G di Wind ...

Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM - Vodafone - Wind e Tre : I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus possono essere acquistati a rate o integralmente anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

5G in Italia : ecco com’è organizzato con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad e Fastweb : Sono cinque gli operatori che si stanno impegnando nel 5G in Italia ossia TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad e Fastweb. Questo pokerissimo delle telecomunicazioni si era aggiudicato i lotti a disposizione nella gara ad asta per le frequenze chiusasi lo scorso ottobre. E lo Stato poteva considerarsi soddisfatto, visto l’incasso totale superiore ai 6,5 miliardi, ben […] L'articolo 5G in Italia: ecco com’è organizzato con TIM, Vodafone, ...

Wind Tre è Top Employers Italia 2019 : Wind Tre è 'Top Employers Italia 2019' per le sue politiche di gestione e sviluppo delle persone e per la cura dell'ambiente di lavoro. L'azienda è stata ufficialmente certificata da Top Employers ...

In 1 anno a picco le tariffe TIM - Vodafone e Wind Tre grazie ad Iliad : La risposta di TIM, Vodafone, Wind e Tre all'avvento di Iliad in Italia è stata evidenti: un po' tutti gli operatori nazionali hanno abbassato il prezzo medio delle proprie tariffe, come riportato anche da 'UniversoFree.com'. Stando ad un confronto realizzato da 'facile.it' e pubblicato sulle pagine di 'La Stampa' in edizione cartacea per quel che riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, le tariffe sono scese dal 22%, cosa a ...

Ritardo abissale per le eSIM su iPhone XR - XS e XS Max in Italia : Vodafone temporeggia - Wind Tre sorpassa? : Potremmo definire addirittura scandalosa la mancata disponibilità di eSIM su iPhone XR, XS e XS Max in Italia. Nonostante la promessa di Vodafone di introdurre la novità subito dopo l'opportuno aggiornamento iOS 12 per i recentissimi melafonini, chi possiede uno dei tre costosi Smartphone Apple ancora non può usufruire della doppia scheda (una fisica e l'altra appunto digitale) sul suo telefono e la situazione è altrettanto incerta pure per gli ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : offerte San Valentino 2019 in ricaricabile : Tim, Wind, Vodafone e Tre: offerte San Valentino 2019 in ricaricabile offerte mobile in ricaricabile 2019 San Valentino è la festa degli innamorati, con un’anima molto commerciale. Ma è anche un periodo per sfruttare occasioni, come nel caso delle offerte mobile in ricaricabile. Tim, Wind, Vodafone e Tre si lanciano così alla conquista degli utenti con promozioni molto allettanti dedicate alle coppie innamorate, a suon di regali e offerte ...

