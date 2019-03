Volley | A1 Femminile | per Firenze vittoria da Play Off

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Volley Femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza contro Le Cannet cerca il pass per la Finale : Monza- Una gara per agguantare la prima, storica Finale europea. Domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 20.30, davanti al pubblico amico della Candy Arena di Monza, la Saugella Monza di MIguel Angel ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vede la finale - servono due set contro il Bekescsaba al PalaYamamay : Busto Arsizio è davvero molto vicina alla finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì non ferma Perugia - Trento e Soverato restano in scia : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA- Prosegue spedita la marcia della Bartoccini Perugia in vetta alla ...

Volley : A2 Femminile - Perugia vince anche a Mondovì - tengono Soverato e Trento : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA- Ancora un turno favorevole alla Bartoccini Perugia , il quarto della fase ...

Volley : A1 Femminile - Busto festeggia - battuta Brescia nel derby : LA CRONACA DEL MATCH- La Unet E-Work si presenta con Orro in palleggio, Grobelna opposto, Bonifcaio e Berti centrali, Gennari e Herbots schiacciatrici e Leonardi libero. La Banca Valsabbina deve ...

Volley Femminile - serie A1. Anticipo 22ma giornata : Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala una notte al quarto posto! : Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano-Scandicci big match al Pala Verde : LA GIORNATA- Con lo sguardo già alla semifinale di ritorno di CEV Cup, in programma martedì 5 marzo al PalaYamamay, la Unet E-Work Busto Arsizio affronta sabato sera alle 20.30, diretta Rai Sport + ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : analisi quarti di finale. Novara - passeggiata a Stoccarda? Conegliano e Scandicci - incroci turchi da brividi : Oggi si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, l’Italia era presente con Novara, Conegliano e Scandicci. L’estrazione in Lussemburgo ha svelato gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta del torneo e ha definito anche quali saranno gli incroci delle semifinali: analizziamo il tabellone e diamo uno sguardo a quali saranno le avversarie delle formazioni italiane. Novara ...

Volley : Champions Femminile - queste le avversarie delle italiane nei Quarti : ... se la vedrà con l'Eczacibasi VitrA Istanbul, un team che può vantare al proprio interno stelle del calibro di Tijana Boskovic, opposto della Serbia campione del mondo, della coreana Kim e di Lauren ...