Uomini e Donne | Sossio Aruta innamorato di Ursula | ' Vorrei avere un bambino'

Uomini e Donne - De Lellis e Gemma insieme : un mare di critiche (Foto) : Foto Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme scatena i fan (soprattutto i detrattori!) Durante il Serale di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giulia De Lellis si incontrano spesso… e allora perché non scattare un selfie? La dama ha deciso di pubblicare su Instagram la foto, ma mai si sarebbe aspettata di ricevere un […] L'articolo Uomini e Donne, De Lellis e Gemma insieme: un mare di critiche (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne fa un gesto che sorprende : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa un gesto spiazzante Lorenzo, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per aver iniziato una bellissima storia con Claudia. E le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne pare stiano andando a gonfie vele, tanto che i rispettivi fan già hanno iniziato a sperare in qualche loro annuncio importante. Ci sarà presto questa bella notizia? Chissà, intanto in queste ore Lorenzo Riccardi ha fatto un ...

Uomini e Donne : La Decisione. Gemma Non si Concede a Rocco e lo Molla! : Qualche ora fa è stata registrata una puntata speciale di Uomini e Donne. Puntata fortemente voluta da Rocco Fredella, attuale frequentazione di Gemma Galgani, e da lui chiamata: La Decisione. Ecco cosa è successo durante la puntata! Protagonisti, come già detto sono i due big del trono over ovvero Rocco e Gemma. Ma gli scopi di questa puntata speciale sono meno nobili di quanto possa sembrare. Il cavaliere infatti ha organizzato tutto questo ...

Uomini & Donne - Lorenzo e Luigi sempre più vicini : "Non potevo mai immaginare questo" : Ne è dovuta passare di acqua sotto i ponti prima che Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni diventassero finalmente amici. Dopo essersi contesi le attenzioni dell'ex tronista Sara Affi Fella lo scorso anno, i due hanno condiviso l'esperienza del trono a Uomini & Donne e, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno fatto le rispettive scelte. Adesso sembra che i diverbi che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto si siano appianati ...

Uomini e Donne la decisione di Gemma - cosa ha risposto a Rocco : anticipazioni : Una favola in un castello medievale, una location da sogno, una romantica cena e la possibilità di trascorrere una notte insieme all’uomo per cui si suppone ci sia dell’interesse: quale donna non desidererebbe una situazione del genere? È quella che Rocco Fredella organizza per Gemma Galgani, come il cavaliere annuncia nella puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over in onda lunedì 4 marzo. Rocco, infatti, davanti a ...

Uomini e donne - Rocco invita Gemma in un castello : "Voglio farti vivere una favola" (video) : Arrivano maggiori informazioni sullo speciale di Uomini e donne che vedrà protagonisti Rocco e Gemma, due dei beniamini del pubblico che segue con affetto e trasporto le avventure del Trono Over di Uomini e donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5.Rocco ha voluto mantenere fede a una promessa fatta alla dama torinese quando si presentò la prima volta nello studio della trasmissione, ormai molti mesi fa: regalarle una favola d'altri ...

Uomini e Donne - un ex tronista è indagato per truffa : Nel corso delle ultime ore è emersa in rete l'indiscrezione secondo cui un ex volto maschile di Uomini e Donne sarebbe allo stato attuale indagato per il capo d'imputazione di truffa ai danni dei ...

DAVID E IDA PLATANO/ Uomini e Donne : primo incontro - ma poi Cristina… : DAVID e Ida PLATANO, Uomini e Donne, anticipazioni: i due si scambiano il numero e mandano in tilt anche Cristina, cosa succederà adesso?

Uomini e donne - l'infamante accusa di Tina : "Gemma porta iella" (video) : Uomini e donne. Si è riaccesa la polemica fra Tina e Gemma, scoppiata sui social alcuni giorni fa, a proposito di alcune frasi scritte dall'opinionista con cui accusava l'acerrima avversaria di portare sfortuna alle coppie con cui si relaziona. La miccia l'ha offerta inconsapevolmente Ida, che ha tenuto a specificare in puntata il legame che la lega profondamente a Gemma; Tina ha preso la palla al balzo e ha replicato così alla ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati dice addio a Giordano Mazzocchi anche su Instagram : La storia d'amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è ufficialmente finita da qualche settimana, ma solo poche ore fa la ragazza ha trovato il coraggio di allontanarsi dall'ex fidanzato anche virtualmente. La tronista di Uomini e Donne ha smesso di seguire il romano su Instagram dopo che, nel gioco "Fammi una domanda", qualcuno l'aveva invitata a portare rispetto per il dolore che stanno provando i fan da quando la coppia è ...

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA/ Uomini e Donne - è finita ufficialmente : RICCARDO GUARNIERI e ROBERTA di PADUA, Uomini e Donne, anticipazioni: è davvero finita tra loro oppure no? Ecco le novità e i rumors

Uomini e Donne Over : Tina commenta l’incontro tra Gemma e Teresa : Tina Cipollari oggi a Uomini e Donne ironizza su Gemma e Teresa E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto molto discutere è stata Gemma Galgani, la quale ha ricevuto una curiosa proposta dal cavaliere Rocco. Difatti quest’ultimo ha dichiarato che vorrebbe portare la donna al famoso castello dove sono avvenute le scelte dei quattro tronisti in queste ultime settimane per farle vivere ...

Tezenis al fianco di Uomini e Donne : annunciata la partnership col programma Tv : Tezenis annuncia la partnership con il programma Tv Uomini e Donne In occasione del lancio serale del programma Uomini e Donne, il marchio di underwear e outwear Tezenis, da sempre legato al mondo young e social, annuncia la collaborazione con la trasmissione. Nelle puntate del Prime time Tezenis presidierà la stanza dei sogni con tutta la collezione, luogo dove i tronisti riceveranno dei consigli da Giulia De Lellis, l’esperta di immagine ...

Uomini e donne - Tina con la baby-mummia : "È la figlia di Gemma - si chiama Dalla" (video) : La mummia di Gemma ha partorito. Tina apre la puntata odierna di Uomini e donne dando al pubblico la notizia del parto e annunciando che, con l'intento di aiutare la neo-mamma, si è prestata come balia per la piccola. Dalla il nome della bambina, che a pochi giorni della nascita si è presentata in fasce (quelle dell'imbalsamazione) davanti alle telecamere del dating show del pomeriggio di Canale 5.Tina ha accolto la piccola in studio con il ...