Uno studio legale cita in giudizio Activision Blizzard per la rottura con Bungie

Fisica : pubblicato su Nature Physics Uno studio italiano sull’hardware quantistico : Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma composto dai proff. Stefano Carretta e Paolo Santinie dal dott. Alessandro Chiesa ha pubblicato sulla prestigiosa rivista “Nature Physics” un importante risultato in cui un computer quantistico viene utilizzato per interpretare complessi esperimenti su nano-magneti molecolari. Ciò dimostra la potenza di un hardware quantistico nello ...

Casting per una serie Tv prodotta da Studio Emme e Uno spot di una casa di abbigliamento : Sono aperti i Casting per la ricerca di ruoli da protagonisti per la realizzazione di una nuova serie televisiva dal titolo Radio Teen e prodotta da Studio Emme. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici e comparse per uno spot pubblicitario di una casa di abbigliamento. Una serie televisiva Per una nuova serie televisiva prodotta da Studio Emme si selezionano, per ruoli da protagonisti, ragazzi e ragazze di bella presenza nonché ...

TORINO - Cristiano Ronaldo brilla in tutto: non solo nella capacità di fare gol ...

Tangenti nell'edilizia - sindaco arrestato nel Comasco : favorì Uno studio : Nel mirino della polizia giudiziaria sono finite in tutto nove persone. In carcere, oltre al primo cittadino, anche un professionista. Ai domiciliari gli altri sette

Uno studio farsa sull'Euro riaccende il pazzo partito della Lira : Roma. È tutta colpa dell'euro, di nuovo. Se l'Italia non cresce da decenni, se la produttività è stagnante e se il paese è di nuovo in recessione è colpa dell'ingresso nella moneta unica. A dar retta ...

“Entro 30 anni un terremoto devastante in Giappone” : Uno studio del governo lancia l’allarme : C’è oltre il 90% di possibilità che entro i prossimi 30 anni si verifichi un terremoto devastante in Giappone. Lo ha rivelato uno studio del governo, segnalando in prevalenza il rischio di un sisma di magnitudo fra 7 e 8 lungo la fossa che parte dalla costa est del Pacifico, dove la placca Nordamericana, quella Euroasiatica, quella delle Filippine e quella Pacifica si ‘incontrano’. Questo fenomeno chiamato ...

Diabete : secondo Uno studio italiano le alghe marine potrebbero ridurre la glicemia : In Europa il Diabete è un grave problema di sanità pubblica, in Italia interessa 3 milioni e 200 mila persone e lo stato di pre-Diabete è spesso sottovalutato. Il Gdue, preparato nutraceutico dalle alghe marine Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus con aggiunta di cromo picolinato, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i livelli di glicemia e di infiammazione nel sangue. I risultati dello studio italiano Il pre-Diabete, corrispondente a ...

Michelle Hunziker - ecco perché sono scappata da Adrian : «Ore e ore girovagando per lo studio e nessUno prendeva una decisione. Ho fatto la scelta giusta - visto anche il cartone» : Michelle Hunziker In attesa di capire quando tornerà Adrian dopo l’annunciata sospensione, una cosa è certa: Michelle Hunziker c’aveva visto lungo. La svizzera, arruolata in un primo momento per condurre lo show che precede il cartone, ha di fatto tolto la gamba prima del disastro, scappando. Ora spiega le sue ragioni: “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna ...

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'addio ad Adrian : "NessUno sapeva cosa fare. Lo aspettavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

Secondo Uno studio i neuroni comunicherebbero in modalità wireless : Una forma di comunicazione fra neuroni che avverrebbe in modalità “wireless”: è questa la scoperta condotta da un equipe di scienziati diretti dall’ingegnere bio-medico Dominique Durand, proveniente dalla Case Western Reserve University, e pubblicata sul prestigioso Journal of Phisiology. Il metodo di scambio di informazioni avverrebbe sotto forma di “onda” di natura elettrica in grado di propagarsi per tutto il tessuto cerebrale, compiendo ...

Cannabis - Uno studio su 100mila adolescenti dimostra che la liberalizzazione non aumenta il consumo : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Ancora una volta è arrivata l’ennesima conferma da parte della scienza: le politiche restrittive sull’utilizzo della Cannabis non scoraggiano i giovani dal consumarla. A dimostrarlo è un nuovo studio dei ricercatori dell’università del Kent, nel Regno Unito, secondo cui non ci sarebbe alcuna associazione tra i Paesi che hanno liberalizzato il consumo di Cannabis e un tasso di utilizzo da parte ...

A Uno studioso americano il 36mo Premio Niwano per la Pace : La Fondazione promuove la ricerca e altre attività basate su uno spirito religioso e serve la causa della Pace in campi come l'istruzione, la scienza, la religione e la filosofia. Per evitare un'...

Secondo Uno studio non esiste alcun collegamento tra videogiochi violenti e il comportamento aggressivo degli adolescenti : Un nuovo studio condotto dall'Oxford Internet Institute sostiene di non aver trovato alcun collegamento tra il tempo trascorso a giocare a videogiochi violenti e il comportamento aggressivo dei teenager adolescenti, riporta Games Industry.Pubblicato su Royal Society Open Science, lo studio Violent video game engagement è "uno dei più definitivi fino ad oggi" Secondo l'Università di Oxford.Mentre molti studi hanno già fatto affermazioni analoghe ...

Fare sesso penalizza o no la prestazione sportiva? Finalmente Uno studio : L'idea che l'attività sessuale può influenzare le prestazioni atletiche è stata una questione molto dibattuta negli ultimi decenni. Nonostante questo l'impatto dell'attività sessuale prima della ...