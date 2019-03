Un’altra conferma : il vaccino Mpr non provoca l’autismo : (foto: Artyom Geodakyan/TASS via Getty Images) Non esiste alcun collegamento tra vaccino Mpr, ovvero il vaccino pediatrico che protegge da tre malattie, quali morbillo, parotite e rosolia, e disturbi dello spettro autistico. A suggerirlo sulle pagine della rivista Annals of Internal Medicine è stato il team di ricercatori dello Statens Serum Institut di Copenaghen che, analizzando i dati provenienti da tutti i bambini nati in Danimarca tra il ...