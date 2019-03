Una caramella al limone | il “regalo” di Trenitalia per l’8 marzo scatena l’ironia sui

Trenitalia regala Una caramella per la Festa della Donna : scoppia l’ironia sui social : Trenitalia regala una caramella per la Festa della Donna : scoppia l’ironia sui social L'annuncio, postato sul sito della compagnia, è stato poi rimosso. Molti i commenti su Twitter, da chi sottolinea l'avarizia dell'azienda, a chi prende in giro il responsabile marketing, fino a chi ricorda gli antichi insegnamenti dei ...

Trenitalia - l’iniziativa per l’8 marzo fa sghignazzare i social : “Ragazze correte ci regalano Una caramella al limone fino a esaurimento scorte” : C’è chi ha pensato a uno scherzo e chi a un fake. Invece è tutto vero. L’ultima trovata di Trenitalia è un regalo per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. Un buono sconto? Un upgrade omaggio? Dei punti per la cartafreccia? Macché: una caramella al limone. Per di più, salvo esaurimento scorte e solo per coloro che quel giorno usufruiranno dei servizi più costosi. Quello che poteva essere un gesto galante e pure ...