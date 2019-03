Tributo e inno all' Europa | buio in sala | si apre il 37° Bergamo Film Meeting foto

Addio al fisico INFN Pio Picchi : fondamentale il suo conTributo nella realizzazione dei rivelatori innovativi ad Argon : È scomparso il 23 gennaio il fisico dell’INFN Pio Picchi, eminente personalità scientifica, riconosciuto per il suo fondamentale contributo nella realizzazione dei rivelatori innovativi ad Argon, che caratterizzano l’unicità di ICARUS, l’esperimento per lo studio dei neutrini guidato dal premio Nobel Carlo Rubbia. Nato nelle Marche nel 1942, Pio Picchi si è laureato in fisica all’Università La Sapienza di Roma. Le sue ricerche ...