Trapani | Gli Amici della Musica celebrano la festa della donna con un concerto-spettacolo

Trapani : arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia - rapina ed estorsione : L'impegno profuso dalla Polizia di Stato a protezione delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, ha permesso nel corso delle attività del controllo del territorio, disimpegnata dall'...

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a Mazara gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

Trapani : maltrattamenti in famiglia - arrestato : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Un giovane di Trapani, di 36 anni, è stato arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti contro familiare e conviventi, estorsione e rapina. L'uomo è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria perché durante l’esecuzione della suddetta ordinanza, a

Trapani - ingoia 4 mini cellulari per portarli in carcere : detenuto scoperto dagli agenti : Al ritorno in carcere a Trapani dopo un permesso premio un detenuto ha tentato di fare passare inosservati ai controlli quattro micro cellulari ingoiandoli. Ma è stato scoperto e messo in isolamento. I cosiddetti tiny phone, di cm.5,2 per 2, sono stati individuati grazie al manta ray nell'addome del cinquantenne.Continua a leggere

Trapani - “finanziava famiglia di Messina Denaro” : arrestato re delle scommesse online. Indagato deputato regionale di Fi : Il re delle scommesse online arrestato insieme ad altri due imprenditori, un deputato regionale di Forza Italia Indagato. Sono questi gli effetti dell’indagine coordinata dalla Dda di Palermo, che oggi ha portato al blitz eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, della Compagnia di Mazara del Vallo e del ROS. In particolare, i militari hanno fermato con l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione gli imprenditori ...

Mafia : arresti Trapani - tra gli indagati un deputato regionale Fi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - C’è anche il deputato regionale siciliano di Forza Italia, Stefano Pellegrino, tra gli indagati per corruzione elettorale nell'inchiesta che all'alba ha portato in carcere tre imprenditori nel trapanese. Secondo gli inquirenti, "Calogero Luppino e soprattutto Salvatore

Trapani - arrestato Jonn Luppino - il “re” delle scommesse online : “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani - arrestato John Luppino - il “re” delle scommesse online : “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani - arrestato il “re” delle scommesse on line. “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani - prossimo appuntamento con gli Amici della Musica : "Il soldato innamorato : Ha registrato una buona affluenza il concerto del Quartetto Cèsar Franck tenutosi domenica pomeriggio nella Chiesa di Sant'Alberto. ll concerto, inserito all'interno della 66ª stagione ...

Tavolo Tecnico a Roma per gli aeroporti di Comiso e Trapani : Tavolo Tecnico oggi a Roma per la “continuità territoriale” degli aeroporti di Comiso e Trapani. Presente anche il sindaco Maria Rita Schembari

Trapani - cede in carcere una dose di droga al figlio detenuto : cede in carcere una dose di droga al figlio detenuto. Accade a Trapani. L'uomo è stato scoperto, e quindi denunciato, dalla polizia penitenziaria, che ha intensificato i controlli per evitare, appunto,...

Trapani : OPERAZIONE "BAD BOYS"ARRESTATI DAI CARABINIERI PADRE E FIGLIO : "Avevano personalizzato lo stupefacente spacciato apponendovi i propri adesivi personalizzati con la scritta BAD-BOYS, emuli dei più famosi trafficanti di droga visti nelle serie TV." I CARABINIERI ...

Migliorano le condizioni di Angela Grigano - la ragazza di Trapani ferita a Parigi : Migliorano le condizioni di Angela Grignano la giovane di 24 anni di Trapani rimasta ferita in un'esplosione a Parigi. Padre Giuseppe Grignano, suo fratello, prima di partire per il raduno della ...