Torino | gli anarchici | Appendino non dormirà sonni tranquilli | la scorta non le

Al via con sold out da Torino il tour degli Ex-Otago : Roma, 5 mar., askanews, - Parte con un debutto già sold out, il 30 marzo dal Teatro della Concordia di Torino, il "Cosa fai questa notte? tour 2019", la nuova avventura live degli Ex-Otago che ...

Biglietti e ingressi per il concerto di Alessandra Amoroso a Torino il 5 marzo per il tour di 10 : Il concerto di Alessandra Amoroso a Torino apre il tour per il supporto di 10, ultimo album di inediti che l'artista di Galatina ha rilasciato per i festeggiamenti dei suoi primi 10 anni di carriera. Il primo spettacolo dedicato all'album si terrà quindi al Pala Alpitour di Torino a cominciare dalle ore 21. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto con consegna tramite corriere espresso possono recarsi direttamente ai varchi per ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A seguire il sottosegretario Stefano Buffagni, che sin dall'inizio va ripetendo che "oggi si parla di futuro" e infine il viceministro all'Economia Laura Castelli, torinese, un tempo 'no-Tav' per ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A Torino, sul piazzale d'ingresso delle Officine grandi riparazioni, un treno a vapore e una locomotiva dell'Alta velocità, il vecchio e il progresso, ricordano che c'è una decisione da prendere. Entrando è sufficiente osservare la prima fila della sala del Duomo delle Ogr, dove uno stile rustico si mescola con il moderno, per capire che qui, mentre si parla di innovazione e start up, il convitato di pietra è la ...

GdF Torino : sequestrati 20mila capi d'abbigliamento in falso lino : Oltre 20.000 capi d'abbigliamento falsamente etichettati come filati di pregio e più di 125.000 etichette ed imballi mendaci pronti per un'ulteriore ed importante illecita produzione. Circa 170.000 ...

Di Maio a Torino - evita No Tav e consiglieri M5S : Da Torino passa il futuro del M5S. E del governo. Città in ebollizione che consiglierebbe a chiunque di starne alla larga, in questo incandescente frangente. Eppure Luigi Di Maio ha sfidato tutte le previsioni più nefaste, e le perplessità di chi gli ha suggerito fino all’ultimo di rinviare,perché ora no, non è il momento adatto per farsi vedere in...

Di Maio a Torino - evita No Tav e consiglieri M5S : sottosegretaria all'Economia, e anche Davide Casaleggio, con un piede nel mondo delle imprese e con l'altro in politica tramite l'Associazione Rousseau, il software che controlla il M5S,, una ...

Torino - aereo da turismo si schianta tra gli alberi : gravi padre e figlio : L'incidente aereo nel pomeriggio di domenica , intorno alle 17, nelle campagne ai margini di un boschetto nel territorio del comune di Montalto Dora, nel Torinese. Feriti gravemente padre e figlio che erano a bordo del piccolo velivolo e che sono stati trasportati d'urgenza in elicottero al Cto di Torino.Continua a leggere

Calcio : serie a. Torino piega chievo nel finale - quagliarella show : PALERMO - Il torino soffre ma dilaga nel finale e conquista tre punti fondamentali per alimentare il sogno Europa League. Allo Stadio Olimpico il...

Torino - Mazzarri : "Vittoria sofferta ma fondamentale. Vogliamo essere ambiziosi" : Il Torino non si ferma e continua a inseguire una zona-Europa che da sogno sta diventando un obiettivo vero e proprio. Il 3-0 contro il Chievo permette alla squadra di Mazzarri di affiancare ...

Grillo a Torino : 'E' il momento di darvi una sveglia - vi perdete con c.... come la Tav e i vaccini' : E allora, 'cosa dobbiamo progettare di nuovo? C'è una vasta scelta di tecnologia a disposizione, la politica deve solo decidere qual è la migliore'. I GENITORI DI RENZI Il teatro Colosseo gremito, ...

Torino-Lione. Tav - sì degli industriali. Tria apre - Palazzo Chigi frena : «Credo che il governo stia andando verso quella direzione»: lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , riferendosi alle parole dell'omologo francese, Bruno Le Maire , sul proseguimento del cantiere della Tav Torino-Lione, durante il Forum economico franco-Italiano di ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

Torino - comizio a scuola dell'europdeputato leghista che attacca migranti e accoglienza : Il parlamentare europe Danilo Oscar Lancini era stato invitato all'istituto commerciale Sommeiller per parlare dei giovani nell'Europa di domani